Надя Дорофеева рассекретила имя известной певицы, которой восхищается: "Поражает ее смелость"

Надя Дорофеева

Украинская певица Надя Дорофеева рассекретила имя известной артистки, которой восхищается.

О своем кумире исполнительница рассказала в Telegram. В частности, Надя Дорофеева похвасталась виниловой пластинкой, которую ей подарили друзья. На ней записан новый альбом испанской певицы и автора песен Rosalia.

Надя Дорофеева искренне призналась, что очень восхищается творчеством испанки. Исполнительницу покоряют эксперименты Rosalia, а также смелость проявляться в музыке.

Подарок Наде Дорофеевой от друзей / © t.me/thisisdorofeeva

"Этот альбом Rosalia однозначно перевернул понимание классических поп-альбомов и показал, что эксперименты высоко оцениваются всей музыкальной индустрией. Я ее обожаю и меня поражает ее смелость", — призналась исполнительница.

Отметим, Rosalia — испанская певица. Свой творческий путь она начала в 2013 году. Самые известные песни артистки — DESPECHÁ, Con Altura, MALAMENTE, BESO, LA FAMA и многие другие.

Напомним, недавно Надя Дорофеева жаловалась на ухудшение состояния здоровья. Из-за этого артистке пришлось отменить два своих концерта.