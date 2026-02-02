ТСН в социальных сетях

Невеста-украинка сына Шэрон Стоун восхитила их романтическим отпуском в экзотической стране

После помолвки пара наслаждается временем вдвоем.

Валерия Гажала
Роан Джозеф Бронштайн и Анна Евтушенко

Старший сын голливудской актрисы Шэрон Стоун — Роан Джозеф Бронштайн — наслаждается совместным отпуском с невестой-украинкой Анной Евтушенко.

Пара обручилась за несколько дней до Нового года. А уже в этом году возлюбленные, не дожидаясь медового месяца после свадьбы, отправились в длительное путешествие. Местом для романтического побега возлюбленные выбрали Вьетнам, где наслаждаются атмосферой, природой и аутентичной культурой страны. Роан и Анна в Instagram делятся колоритом и местными пейзажами.

Так, на этот раз красавица-украинка похвасталась свиданием со звездой в ресторане на воде. Для особого вечера девушка выбрала пестрое платье, которое подчеркнуло ее стройную фигуру, минималистичные украшения и сумку. Парочка попозировала на фоне вечернего города и получила немало комплиментов в комментариях.

  • Красивые. Молодые. Красивые. Влюбленные. Счастья вам

  • Вы такие милые

  • Она живет лучшую жизнь

В свою очередь Роан не сдерживает своего восхищения невестой. После публикации ею серии фото сын Стоун признался в любви своему «ангелу».

«Моя красивая будущая жена», — восхитил реакцией Роан.

Сын Шэрон Стоун обручился с украинкой — что известно о романе Роана и Анны

Невестой Роана Джозефа Бронштайна стала 22-летняя украинка Анна Евтушенко. Девушка работает маркетологом и моделью. Из ее соцсетей известно, что еще до полномасштабного вторжения РФ Анна активно путешествовала, а весной 2022 года открыто заявила о поддержке Украины и вере в ее победу.

После начала большой войны Евтушенко осталась жить за границей — в частности долгое время публиковала фотографии из Канады. Сейчас же, судя по публикациям, она часто меняет место жительства вместе со своим женихом, с которым обручилась незадолго до начала 2026 года.

Точная история знакомства пары и продолжительность их отношений не разглашаются. Впрочем, первые комментарии Роана с романтическими намеками под публикациями Анны появились в соцсетях осенью прошлого года.

