Ольга Харлан в мини-платье попозировала в объятиях жениха-красавчика на фоне роскошной елки

Ольга Харлан

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показалась в объятиях жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.

Знаменитость поделилась семейной фотографией в своем Instagram по случаю Рождества. Особенный праздник спортсменка провела в компании жениха-красавчика. Конечно же, парочка сфотографировалась на фоне новогодней елки, которая, кстати, просто роскошно украшена разнообразными игрушками.

Ольга Харлан позировала перед объективом фотокамеры в черном мини-платье, сапогах и с распущенными волосами. Тем временем Луиджи Самеле надел джинсы и белый свитер.

Ольга Харлан и Луиджи Самеле / © instagram.com/olgakharlan

Также фехтовальщица обратилась к поклонникам по случаю Рождества. Спортсменка пожелала всем хорошего празднования: "Счастливого всем Рождества".

Отметим, Ольга Харлан и Луиджи Самеле начали встречаться в 2019 году. В сентябре 2024-го пара обручилась. Сейчас они еще пока не заключали брак.

