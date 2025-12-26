- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 189
- Время на прочтение
- 1 мин
Ольга Харлан в мини-платье попозировала в объятиях жениха-красавчика на фоне роскошной елки
Спортсменка обратилась к фанатам по случаю Рождества.
Украинская фехтовальщица Ольга Харлан показалась в объятиях жениха, итальянского спортсмена Луиджи Самеле.
Знаменитость поделилась семейной фотографией в своем Instagram по случаю Рождества. Особенный праздник спортсменка провела в компании жениха-красавчика. Конечно же, парочка сфотографировалась на фоне новогодней елки, которая, кстати, просто роскошно украшена разнообразными игрушками.
Ольга Харлан позировала перед объективом фотокамеры в черном мини-платье, сапогах и с распущенными волосами. Тем временем Луиджи Самеле надел джинсы и белый свитер.
Также фехтовальщица обратилась к поклонникам по случаю Рождества. Спортсменка пожелала всем хорошего празднования: "Счастливого всем Рождества".
Отметим, Ольга Харлан и Луиджи Самеле начали встречаться в 2019 году. В сентябре 2024-го пара обручилась. Сейчас они еще пока не заключали брак.
Напомним, ранее хореограф Макс Чмерковский показал, как с женой и тремя сыновьями праздновал Рождество в США. Семейство даже оделось в family look.