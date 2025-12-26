Известный украинский певец пожаловался, что набрал лишних 20 кило: "Ситуация плачевная"

Wellboy

Украинский певец Антон Вельбой, он же Wellboy, пожаловался, что набрал лишних 20 килограмм.

Исполнитель на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что в прошлом году весил 65 кг. Однако артист начал стремительно набирать вес. Певец не стал скрывать, из-за чего это произошло. Wellboy откровенно признается, что принимал антидепрессанты. На фоне этого вес артиста начал увеличиваться. Кроме того, знаменитость жил с мамой, которая очень вкусно готовит.

"Ситуация, как вы можете увидеть, плачевная. Набрал...Хожу в баню, думаю, баня поможет. А набрал почему, потому что пил антидепрессанты, а на них вес нагоняется. И с мамой жил, а мама кормит как на убой", - признался певец Анне Севастьяновой.

Wellboy / © instagram.com/a.wellboy

За год Wellboy поправился на 20 кило. Последний раз, когда артист становился на весы, то увидел цифру 85. Конечно, певец хочет похудеть, но не в ближайшее время. В общем, впереди праздники, поэтому Антон пока садиться на диеты не планирует.

"Раз взвесился - 78 кг, уже не ок. В прошлом году весил 65 кг, когда уже 80 кг. Последний раз было 85 кг. И я не планирую останавливаться. Здесь Рождество, Новый год, я готов принимать пищу", - говорит артист.

▶️ Полный выпуск можно посмотреть по этой ссылке: Wellboy покликав ЗАМІЖНЮ ведучу на побачення під час інтерв’ю, а MamaRika проти ДИТСАДКІВ

