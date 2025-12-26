Эксперты говорят, что инвестиции в Россию — это экономика без правил / © Associated Press

Внутреннее окружение президента США Дональда Трампа все активнее обсуждает Россию как потенциально привлекательное направление для американского бизнеса в случае завершения войны против Украины.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к обсуждениям.

По данным журналистов, миллиардер и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, а также Джаред Кушнер считают, что реинтеграция России в мировую экономику могла бы принести прибыль инвесторам и в то же время способствовать стабилизации отношений Москвы с Киевом и европейскими странами.

«Однако эксперты, хорошо знакомые с российской экономикой, оценивают такие ожидания гораздо более скептически», — отмечает издание.

В частности, аналитик геополитических рисков Чарльз Гекер, проработавший более 40 лет в СССР и РФ, отмечает, что Россия совсем не является «Эльдорадо» для инвесторов, а потенциальная выгода значительно переоценена.

В условиях автократии Владимира Путина иностранный бизнес может столкнуться с конфискацией активов или угрозами личной безопасности.

Издание отмечает, что Кушнер и Уиткофф — это не первые американские бизнесмены, которые рассматривают Россию как «страну щедрости», и не первые, кто выступает за мир из-за прибыли. Но многие ветераны нестабильной экономики скептически относятся к тому, что РФ щедро вознаградит американский капитал или что многие американские инвесторы потянутся к режиму Путина, как только Вашингтон снимет санкции.

Экономисты указывают, что экономика России, объем которой составляет 2,5 триллиона долларов — столько же, сколько экономика Италии — страдает слабыми перспективами долгосрочного роста, сокращения населения, уменьшения запасов нефти, которую можно легко добывать, и отсутствия факторов роста, кроме энергетики.

Ранее сообщалось, что США рассматривают новые шаги по ограничению возможностей России в торговле нефтью. Речь идет о преследовании так называемого «теневого флота» российских танкеров, используемых для перевозки московской нефти, а также трейдеров, способствующих этим операциям.