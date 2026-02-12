"Пташка" из "Азовстали" похудела на 33 килограмма и ошеломила результатом на фото до и после

Екатерина Полищук "Птичка" / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

Реклама

Украинский парамедик Екатерина Полищук, известная как «Пташка» из «Азовстали», поразила кардинальными изменениями во внешности.

24-летняя защитница рассказала, что похудела на 33 килограмма, и откровенно призналась, через что ей пришлось пройти. О трансформации Екатерина написала в Threads. Она также вспомнила, что после возвращения из российского плена столкнулась с жестким буллингом в Сети из-за набора веса. По словам девушки, ей пришлось терпеть унижения и обесценивание ее поступков только из-за внешности.

«Никакого секрета нет. Я люблю себя. Но гораздо больше я люблю себя тогда, когда не сложно бежать в броне, когда не трудно подниматься по лестнице, когда нравится отражение в зеркале. Только я знаю, почему. Почему набрала, почему так долго мучилась и терпела буллинг и унижения в соцсетях, обесценивание всех моих поступков из-за веса», — написала Полищук.

Реклама

Екатерина Полищук «Пташка» — до и после похудения / © instagram.com/ptashka_from_azovstal

«Пташка» отметила, что такое кардинальное похудение — это ее личное решение. Она стремилась к изменениям, ведь в новом весе ей легче двигаться, служить и жить в целом. В то же время Екатерина честно призналась, что путь был непростым и требовал жесткой дисциплины.

«Месяцами следила за каждой калорией и, пожалуй, даже слишком. В этом нет ничего здорового — набирать и сбрасывать так резко. Но это только во мне. Никаких волшебных таблеток не существует. Все только в голове. И очень легко потерять меру», — поделилась она.

Защитница также добавила, что не собирается благодарить хейтеров за изменения: результат — это ее заслуга и поддержка близких людей.