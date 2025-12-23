- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 282
- Время на прочтение
- 1 мин
Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью-красавицей: "Отец даже не пытался"
В Сети актрису и ее дочь уже назвали "близняшками".
Американская актриса Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью Авой.
Знаменитость в своем Instagram поделилась семейным контентом. В частности, артистка показала, как готовятся к новогодним праздникам. Среди снимков Риз Уизерспун показала редкие кадры с детьми. Актриса опубликовала селфи с в зеркале с 22-летним Диконом, которого она родила в браке с актером Райаном Филлиппом. Также знаменитость показалась с 13-летним сыном Теннесси от второго мужа Джима Тота.
Но больше всего внимание поклонников привлек снимок Риз Уизерспун с 26-летней дочерью-красавицей. Фанаты были просто ошеломлены их сходством. Пользователи отметили, что актриса и ее дочь выглядят как близняшки. Некоторые шутили, что у Риз Уизерспун настолько сильные гены, что мужа "даже не пытались" отобразиться на внешности Авы.
Отец даже не пытался!
Вы же как близняшки!
У вас одно лицо на двоих!
Напомним, недавно голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показалась на публике со взрослыми детьми. Сын и дочь поддержали звездную маму на "красной дорожке".