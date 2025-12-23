ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
282
Время на прочтение
1 мин

Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью-красавицей: "Отец даже не пытался"

В Сети актрису и ее дочь уже назвали "близняшками".

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Риз Уизерспун

Риз Уизерспун / © Associated Press

Американская актриса Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью Авой.

Знаменитость в своем Instagram поделилась семейным контентом. В частности, артистка показала, как готовятся к новогодним праздникам. Среди снимков Риз Уизерспун показала редкие кадры с детьми. Актриса опубликовала селфи с в зеркале с 22-летним Диконом, которого она родила в браке с актером Райаном Филлиппом. Также знаменитость показалась с 13-летним сыном Теннесси от второго мужа Джима Тота.

Риз Уизерспун с сыном Диконом / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с сыном Диконом / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с сыном Теннесси / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с сыном Теннесси / © instagram.com/reesewitherspoon

Но больше всего внимание поклонников привлек снимок Риз Уизерспун с 26-летней дочерью-красавицей. Фанаты были просто ошеломлены их сходством. Пользователи отметили, что актриса и ее дочь выглядят как близняшки. Некоторые шутили, что у Риз Уизерспун настолько сильные гены, что мужа "даже не пытались" отобразиться на внешности Авы.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с дочерью Авой / © instagram.com/reesewitherspoon

  • Отец даже не пытался!

  • Вы же как близняшки!

  • У вас одно лицо на двоих!

Напомним, недавно голливудская актриса Гвинет Пэлтроу показалась на публике со взрослыми детьми. Сын и дочь поддержали звездную маму на "красной дорожке".

Дата публикации
Количество просмотров
282
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie