Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью-красавицей: "Отец даже не пытался"

Риз Уизерспун / © Associated Press

Американская актриса Риз Уизерспун ошеломила сходством с 26-летней дочерью Авой.

Знаменитость в своем Instagram поделилась семейным контентом. В частности, артистка показала, как готовятся к новогодним праздникам. Среди снимков Риз Уизерспун показала редкие кадры с детьми. Актриса опубликовала селфи с в зеркале с 22-летним Диконом, которого она родила в браке с актером Райаном Филлиппом. Также знаменитость показалась с 13-летним сыном Теннесси от второго мужа Джима Тота.

Риз Уизерспун с сыном Диконом / © instagram.com/reesewitherspoon

Риз Уизерспун с сыном Теннесси / © instagram.com/reesewitherspoon

Но больше всего внимание поклонников привлек снимок Риз Уизерспун с 26-летней дочерью-красавицей. Фанаты были просто ошеломлены их сходством. Пользователи отметили, что актриса и ее дочь выглядят как близняшки. Некоторые шутили, что у Риз Уизерспун настолько сильные гены, что мужа "даже не пытались" отобразиться на внешности Авы.

Риз Уизерспун с дочерью Авой / © instagram.com/reesewitherspoon

Отец даже не пытался!

Вы же как близняшки!

У вас одно лицо на двоих!

