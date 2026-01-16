Скандал на нацотборе на "Евровидение-2026": одну из финалисток заподозрили в сотрудничестве с россиянином

Valeriya Force

Одну из финалисток Национального отбора на "Евровидение-2026" Valeriya Force, настоящее имя которой Валерия Симулик, заподозрили в сотрудничестве с россиянином.

Только 15 января участники нацотбора провели жеребьевку и представили конкурсные песни. Но после этого вокруг одной из финалисток разгорелся громкий скандал. Valeriya Force заподозрили в сотрудничестве с россиянином уже после начала полномасштабной войны.

Соответствующую информацию обнародовал блогер-сплетник Богдан Беспалов в своем Telegram-канале. Речь идет о звукорежиссере и саундпродюсере D.Woo, в профиле которого в Instagram указано, что он живет в РФ и сотрудничает с россиянами, среди которых и Леша Свик, который поддерживает войну и политику путина.

В сотрудничестве именно с этим россиянином заподозрили Valeriya Force

К слову, в 2024 году, когда Valeriya Force выпустила альбом My Dark Side, то D.Woo публиковал в Instagram информацию о пластинке артистки. Кроме того, в одной из сторис звукорежиссера звучала песня исполнительницы. Он отметил ее профиль.

Россиянин якобы публиковал посты с отметкой Valeriya Force

Кроме того, на странице Instagram D.Woo в одном из постов указывалось, что он сотрудничает с артисткой Vesta.

В профиле россиянина указано, что он сотрудничал с певицей Vesta

Именно такой псевдоним ранее был у Valeriya Force, что можно заметить на ее YouTube-канале.

Такой псевдоним раньше был у Valeriya Force

Сейчас звукорежиссер удалил эту информацию из своего Instagram. Между тем сама Валерия скандал, разгоревшийся вокруг нее, не комментирует.

Напомним, 15 января состоялась жеребьевка, после которой стало известно, в каком порядке будут выступать финалисты нацотбора. Также именно тогда участники и представили свои конкурсные песни. Кстати, одна из финалисток неожиданно не появилась на жеребьевке и объяснила почему.