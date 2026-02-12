Бесплатный проезд: кто может воспользоваться льготами в общественном транспорте 2026 года

Бесплатный проезд

В 2026 году значительная часть граждан Украины продолжает пользоваться правом на безвозмездный проезд в городском и междугородном транспорте. Согласно положениям закона «Об автомобильном транспорте» компании-перевозчики, работающие на маршрутах общего пользования, не имеют права отказывать в предоставлении льгот лицам с соответствующим государственным статусом. Помимо автобусного сообщения эти нормы распространяются на электротранспорт, в частности троллейбусы, трамваи и метрополитен.

Полный список лиц, имеющих право на бесплатный проезд:

пенсионеры по возрасту;

участники боевых действий и лица, приравненные к ним;

люди с инвалидностью первой и второй групп;

дети с инвалидностью, а также одно лицо, сопровождающее их;

военнослужащие срочной службы;

ветераны военной службы, органов внутренних дел, национальной полиции и пожарной охраны;

родители военных, погибших или пропавших без вести при исполнении служебных обязанностей;

участники ликвидации последствий аварии на чернобыльской АЭС первой и второй категорий;

дети из многодетных семей;

реабилитированные лица, получившие инвалидность в результате репрессий;

дети младше шести лет, если они не занимают отдельного пассажирского места.

Особенности реализации льгот в 2026 году состоят в том, что конкретные механизмы компенсации перевозчикам и лимиты на количество поездок устанавливаются органами местного самоуправления. Во многих крупных городах Украины для подтверждения права на бесплатный проезд обязательным является использование персонализированных электронных билетов или муниципальных карточек, таких как карта киевлянина.

Для успешного использования льготой пассажир обязан предъявить оригинал удостоверения или справку установленного образца. Важно помнить, что водители или кондукторы не имеют права требовать оплаты льготника, если лимиты по договору с городом не исчерпаны. За безосновательный отказ в перевозке на перевозчика налагается административный штраф, предусмотренный кодексом об административных правонарушениях.