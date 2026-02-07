Кого из украинцев заставят вернуть пенсию государству

Пенсия может превратиться в долг

Украинцам придется вернуть излишне выплаченные суммы пенсий в 2026 году. Размер зависит от ряда факторов, изменение которых может привести к противоправному начислению выплат.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Черновицкой области.

Так, согласно закону, суммы пенсий, выплаченных излишне в результате злоупотреблений со стороны пенсионера или на основе представления работодателем недостоверной информации о работнике, должны быть возвращены. Если гражданин не вернет средства на добровольной основе, то средства будут взысканы на основе решений органов ПФУ или в судебном порядке.

Когда придется вернуть часть выплат

Как пояснили в ведомстве, к фактам, к которым привязан размер пенсии, относится устройство пенсионера на работу или открытие бизнеса/увольнения или прекращение предпринимательской деятельности.

Потребность в информировании о трудоустройстве или увольнении с работы обоснована тем, что в размере пенсии могут устанавливаться различные доплаты, надбавки и повышения, которые могут получать исключительно неработающие пенсионеры.

Также уведомлять фонд должны пенсионеры, получающие пенсию за выслугу лет, и решили вернуться на работу по специальности, предусматривающей право на такой вид пенсии. В таком случае выплата пенсии за выслугу лет вообще должна быть прекращена.

Кроме того, пенсионер должен сообщить об изменении местности жительства. В таком случае установленные специальные надбавки при выезде могут быть прекращены. В частности, речь идет о горной местности, где предусмотрены доплаты в 20%.

Уведомлять фонд также необходимо в случае изменения статуса. В частности, речь идет о лишении статуса ветерана войны определенных категорий.

Граждане должны уведомлять ПФУ в случае изменения обстоятельств, являющихся правовым основанием для назначения некоторых видов доплат. Так, при трудоустройстве надбавка на содержание детей до 18 лет должна быть прекращена.

При прекращении обучения или перевода на другую форму ребенку умершего кормильца должны приостановить начисление выплат.

Переплата пенсионных выплат возможна из-за предоставления работодателем недостоверных данных о размере зарплаты или продолжительности страхового стажа.

Напомним, пенсионеры, не прошедшие идентификацию или не подавшие заявление о неполучении пенсии от России, могут не получить выплаты в феврале 2026 года.