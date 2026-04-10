«Красное золото»: помидоры в Украине бьют ценовые рекорды — в чем причина
Помидоры в Украине подорожали еще на 10%, иногда достигая 250 грн за кг.
Украинские потребители снова фиксируют подорожание овощей. Только за последнюю неделю тепличные помидоры прибавили в цене еще 10%.
Об этом сообщает EastFruit.
Основной причиной удорожания эксперты называют недостаточное предложение овощей на внутреннем рынке. Также отмечается рост цен на помидоры непосредственно в Турции — основной стране-поставщику этой продукции в Украину.
В результате, за последние 7 дней цены на тепличные помидоры на украинском рынке выросли в среднем на 10%. Помидоры продают в среднем по 160–180 грн/кг ($3,68–4,14/кг), отмечают в издании.
Однако заметим по собственным наблюдениям, что встречают цены и по 200-250 грн за кг.
Украинские тепличные комбинаты только начинают сбор урожая, поэтому объемы местной продукции пока минимальны.
В издании отметили, что цены на тепличные помидоры в Украине уже в среднем на 77% выше, чем за аналогичный период прошлого года. В то же время, во второй половине апреля рост цен на помидоры может приостановиться. Это они связывают с выходом на рынок томатов большинства украинских тепличных комбинатов.
Ранее мы писали, что цены на огурцы составили 300 грн за кг.