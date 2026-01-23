Пенсия по потере кормильца: кто ее может получить

© УНИАН

В Украине согласно ст. 30 закона №1058 на пенсию могут претендовать члены семьи, которые были нетрудоспособны на момент смерти кормильца.

Законодательство Украины четко определяет, кто может ее получить, какая существует пенсия по потере кормильца и какие документы необходимо предоставить Пенсионному фонду для ее назначения.

К ним относятся:

жена или муж пенсионного возраста или с инвалидностью

родители от 60 лет или с инвалидностью

дети до 18 лет или дети с инвалидностью независимо от возраста

В частности, каждый нетрудоспособный член семьи имеет право на 50% пенсии, которую получал бы умерший по возрасту. Если получателей двое и больше, между ними распределяется 100% выплаты поровну. Пенсия назначается на период нетрудоспособности, а для лиц с инвалидностью и граждан в возрасте от 60 лет — бессрочно.

Чтобы оформить пенсию по потере кормильца, нужно подать заявление в ПФУ, паспорт и ИНН, свидетельства о браке и смерти, а также справку о содержании на иждивении.

Какой размер пенсии по потере кормильца

В Украине для семей размер пенсии составляет от 30% до 70% денежного довольствия, но не менее двух прожиточных минимумов.

В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц равен 2595 грн, поэтому минимальная выплата составляет 5190 грн.

Для гражданских лиц минимальные гарантии зависят от количества получателей:

100% прожиточного минимума на одного человека

120% — на двоих

150% — на троих и более

Для подтверждения нетрудоспособности необходимо иметь соответствующие медицинские документы.

Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.