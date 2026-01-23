- Дата публикации
Пенсия по потере кормильца: кто ее может получить
Пособие по потере кормильца — это государственная гарантия для членов семей, оставшихся без поддержки того, кто обеспечивал их жизнь.
В Украине согласно ст. 30 закона №1058 на пенсию могут претендовать члены семьи, которые были нетрудоспособны на момент смерти кормильца.
Законодательство Украины четко определяет, кто может ее получить, какая существует пенсия по потере кормильца и какие документы необходимо предоставить Пенсионному фонду для ее назначения.
К ним относятся:
жена или муж пенсионного возраста или с инвалидностью
родители от 60 лет или с инвалидностью
дети до 18 лет или дети с инвалидностью независимо от возраста
В частности, каждый нетрудоспособный член семьи имеет право на 50% пенсии, которую получал бы умерший по возрасту. Если получателей двое и больше, между ними распределяется 100% выплаты поровну. Пенсия назначается на период нетрудоспособности, а для лиц с инвалидностью и граждан в возрасте от 60 лет — бессрочно.
Чтобы оформить пенсию по потере кормильца, нужно подать заявление в ПФУ, паспорт и ИНН, свидетельства о браке и смерти, а также справку о содержании на иждивении.
Какой размер пенсии по потере кормильца
В Украине для семей размер пенсии составляет от 30% до 70% денежного довольствия, но не менее двух прожиточных минимумов.
В 2026 году прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц равен 2595 грн, поэтому минимальная выплата составляет 5190 грн.
Для гражданских лиц минимальные гарантии зависят от количества получателей:
100% прожиточного минимума на одного человека
120% — на двоих
150% — на троих и более
Для подтверждения нетрудоспособности необходимо иметь соответствующие медицинские документы.
Напомним, Кабмин принял решение об очередной индексации пенсий, которая охватит большинство украинских пенсионеров. Повышение запланировано на 1 марта 2026 года, а размер выплат будет увеличен в среднем на 11,5%.