Украинцы могут получить почти 11 тысяч грн помощи: кому дадут деньги в апреле и какие условия

Внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине могут получить денежную выплату, однако получить ее граждане смогут только при условии соблюдения ряда установленных критериев. Выплаты доступны не всем ВПЛ, поскольку право на них зависит от конкретных требований.

Обратиться за помощью можно до конца апреля, сообщили на странице Благотворительного фонда «Каритас Николаев УГКЦ» в Facebook.

В фонде рассказали, чтобы получить выплату, человек должен соответствовать следующим условиям:

быть ВПЛ от 24 февраля 2022 года из Донецкой, Луганской или Херсонской областей;

недавно переехала в Николаев;

имеет инвалидность или тяжелое заболевание (это нужно подтвердить соответствующими документами);

последние полгода не получала многоцелевую денежную помощь от других благотворительных организаций.

Такое лицо может получить денежную помощь в размере 10 800 гривен. Для этого ВПЛ необходимо обратиться в фонд, который расположен в городе Николаев по адресу: улица Спасская, 60 б. Часы приема: с понедельника по пятницу с 9.30 до 16.30.

В то же время в БФ отметили, что гражданам необходимо иметь с собой паспорт, ИНН, справку ВПЛ и справку о доходах, документы, подтверждающие инвалидность или болезнь.

Выплаты в Украине 2026 — последние новости:

Некоторые украинские пенсионеры и получатели социальных выплат могут получить помощь в размере 1500 гривен не в апреле, а в мае из-за особенностей начисления — в частности, если дата назначения пенсии или пособия приходится на период до 1 апреля. Как пояснили в Пенсионном фонде, в таком случае основную выплату начисляют в апреле, а одноразовую доплату в 1500 грн пересчитают уже в мае.

Также в Украине пока не планируют сокращать базовые социальные выплаты, хотя для отдельных категорий граждан такие изменения теоретически возможны, но только при условии пересмотра подходов к оказанию помощи. Министр социальной политики Денис Улютин отметил, что расходы на поддержку семей и людей в сложных жизненных обстоятельствах (более 100 млрд грн) могут быть сокращены не сами по себе, а из-за перехода от выплат «по статусу» к адресной, срочной помощи, основанной на потребностях.

Читайте также:

