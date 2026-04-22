Премьер-министр Италии Джорджия Мелони отреагировала на оскорбительные высказывания российского пропагандиста Владимир Соловьев, заявив, что ее политика не подчиняется никаким внешним воздействиям.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Мелони подчеркнула, что подобные заявления не повлияют на политический курс страны, и назвала Соловьева «усердным пропагандистом режима», который не может учить ни свободе, ни последовательности.

«По своей природе усердный пропагандист режима не может давать уроков ни по последовательности, ни по свободе. Но эти карикатуры точно не заставят нас сменить курс. В отличие от других, у нас нет ниток, у нас нет хозяев, и мы не выполняем приказов. У нас только один компас: интересы Италии. И мы будем продолжать следовать за ним с гордостью вопреки пропагандистам со всех уголков мира», — написала она в соцсети Х.

Скандал возник после того, как Соловьев в своем эфире позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес Мелони, в частности, назвал ее «позором человечества» и использовал другие унизительные формулировки.

На фоне этого вице-премьер-министр и глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил о вызове российского посла Алексей Парамонов.

«Я вызвал российского посла, чтобы выразить официальный протест в связи с чрезвычайно серьезными и оскорбительными заявлениями», — заявил Таяни, добавив, что выражает полную поддержку Мелони.

Напомним, ранее у премьер-министра Италии Джорджей Мелони возник публичный конфликт с президентом США Дональдом Трампом, который остро высказался в сторону Папы Римского Льва XIV.

В то же время Папа Римский Лев XIV ответил на критику президента США. По словам понтифика, он не намерен вступать в публичный спор с Трампом, однако не откажется от своей позиции по миру и диалогу.