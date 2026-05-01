24-27 мая 2026 года: астролог рассказал, почему эти дни опасные для Украины и мира

24-27 мая 2026 года согласно астрологии / © Associated Press

Главная причина напряжённости — жёсткий аспект между Марсом и Плутоном. Когда эти две энергии сталкиваются, вокруг усиливается агрессия, люди чаще конфликтуют, повышается раздражительность, вспыльчивость, появляется склонность к резким решениям и импульсивным действиям. На уровне общества это выражается в росте конфликтности, обострении старых противоречий и усилении напряжения там, где оно и так держалось на грани, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Марс — это импульс, агрессия, действие. Планета приносит импульс, желание действовать, иногда — резко и без компромиссов.

Плутон — это давление, власть, скрытые процессы и всё, что связано с силой. Планета управляет глубинными процессами, скрытыми механизмами, тем, что долго находилось в тени.

Когда Марс и Плутон вступают в напряжённый аспект, возникает ощущение внутреннего давления, словно сила, которая долго накапливалась, начинает искать выход. Особенно важно быть внимательнее тем, кто живёт в условиях нестабильности, войны и повышенной чувствительности к внешним событиям. Фон становится более нервным, а информационное поле — более хаотичным. Любые новости в такие дни могут восприниматься резче, чем есть на самом деле, и звучать более тревожно из‑за общего напряжённого фона.

В такие периоды любые противоречия могут обостряться быстрее. То, что раньше удавалось сдерживать или игнорировать, выходит на поверхность. Эмоции становятся более резкими, реакции — более мгновенными. Мир словно становится более реактивным, а люди — более чувствительными к любым раздражителям.

К этому добавляется оппозиция Меркурия и Лилит — аспект, который влияет на информационное пространство. Под его влиянием возрастает риск недопонимания, искажённых сообщений, провокаций, эмоциональных вспышек, а также аварий на дорогах. Люди острее реагируют на тревожные сигналы, чаще делают выводы на эмоциях, а не на фактах. Это создаёт атмосферу недоверия между людьми. Легко втянуться в коллективную тревогу или поверить в преувеличенные интерпретации.

Поэтому украинцам — как и всем, кто живёт в опасных условиях, важно фильтровать информацию, не поддаваться панике, избегать эмоционального перегрева, не делать резких шагов под влиянием страха или усталости. Это время, когда лучше сохранять внутреннюю собранность, держать связь с близкими, следить за своим состоянием и не позволять внешнему шуму разрушать внутренний баланс.

Любой стрессовый фактор может восприниматься сильнее, чем обычно. Возрастает риск недопонимания, провокаций, искажённых новостей, эмоциональных вспышек, резких заявлений. А значит в эти дни необходимо уделить больше внимания себе, своему физическому и психическому здоровью.

В период с 24 по 27 мая люди хуже слышат друг друга, быстрее реагируют на триггеры, чаще делают выводы на эмоциях, а не на фактах. Информационное поле становится шумным, токсичным, нестабильным. На этом фоне активизируются мошенники, воры, сплетники.

Когда два таких сложных аспекта (квадрат Марс-Плутон и оппозиция Меркурий-Лилит) накладываются друг на друга, возникает эффект «перегрева». Силовое напряжение усиливает информационный хаос, а информационный хаос подталкивает к импульсивным действиям. Это создаёт атмосферу, в которой любые конфликты — личные, социальные, военные, политические — могут обостряться быстрее, чем обычно. Мир становится более нервным, более реактивным, более уязвимым к провокациям.

Поэтому такие дни называют опасными не потому, что «что‑то обязательно случится», а потому что фон становится нестабильным, и любые напряжённые процессы могут развиваться быстрее и резче. Это время, когда важно сохранять спокойствие, фильтровать информацию и не поддаваться коллективной тревоге.

С 26 апреля Уран перемещается по знаку Близнецы, меняя само ощущение реальности. Внутренний ритм сбивается, мысли начинают двигаться быстрее, чем обычно, а привычные ориентиры слегка смещаются. Это похоже на тихий сдвиг пластов: внешне всё может выглядеть спокойно, но внутри чувствуется, что начинается что‑то новое, непривычное, требующее внимания. Такое состояние не всегда поддаётся логическому объяснению — оно просто появляется, как лёгкая вибрация фона, которая постепенно усиливается.

Так как в этот же период Марс в напряжении с Плутоном, а Лилит в оппозиции с Меркурием, общий фон приобретает ещё более беспокойный характер. Эти энергии накладываются на уранический сдвиг, усиливая внутреннюю неустойчивость и создавая ощущение, что привычные схемы реагирования уже не работают.

Марс с Плутоном добавляют давящего, резкого импульса, который может проявляться в виде раздражительности, поспешных решений, эмоциональных всплесков.

А Меркурий с Лилит вносят элемент информационной нестабильности: слова звучат острее, чем задумано, сообщения воспринимаются слишком лично, а новости могут вызывать сильные эмоциональные колебания.

Всё это вместе создаёт атмосферу, в которой ум перегружен, внимание рассеяно, а эмоциональный фон легко колеблется от спокойствия к тревоге. В такие моменты важно не поддаваться первому импульсу, не втягиваться в информационный шум и не делать выводов на основе обрывочных впечатлений.

Этот период требует больше внутренней собранности, чем обычно: перемены, которые запускает Уран, сами по себе достаточно мощные, а дополнительные напряжённые аспекты делают их более резкими и чувствительными. Поэтому сейчас особенно важно беречь себя, отслеживать своё состояние, давать себе время на адаптацию и не позволять внешним факторам раскачивать внутренний баланс.

На фоне этих процессов становится заметно, что мировая обстановка в целом входит в более напряжённую фазу. Во многих регионах усиливаются противоречия, растёт уровень недоверия между странами, а старые конфликты всё чаще дают о себе знать. Любые точки напряжения чувствуют на себе давление глобальных процессов.

Уран в Близнецах подсвечивает всё нестабильное, требующее пересмотра, и потому в ближайшее время важно особенно бережно относиться к себе, к информации и к тому, как мы проживаем происходящее. Мир меняется, и эти изменения требуют от каждого больше осознанности, чем когда‑либо.

