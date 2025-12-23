Астролог назвал знаки Зодиака, чья самоуверенность часто не имеет под собой никаких оснований

Гороскоп / © Credits

Но происходит это только тогда, когда оно имеет серьезное обеспечение — например, как это происходит с национальной валютой и золотым запасом государства.

В противном случае такая самоуверенность — просто мыльный пузырь. Астролог Людмила Булгакова назвала знаки Зодиака, чья самоуверенность не имеет под собой никаких оснований.

Лев

Львы самоуверенны от природы — они рождаются с этим качеством и гордо несут его по жизни, часто вводя окружающих в заблуждение. Присущий им апломб создает впечатление превосходства и даже надменности, хотя зачастую представители знака могут знать и уметь даже меньше, чем другие, которые ведут себя в разы скромнее.

Дева

Девы, как главные перфекционисты зодиакального круга, не производят ни на кого ложного впечатления — они и сами пребывают в постоянной уверенности в том, что все знают — и умеют — лучше других. Даже проверив свои взгляды и утверждения и убедившись в их ошибочности, они никогда этого не признают, даже если их припрут к стенке.

Телец

Тельцы — как представители стихии Земли — в любой жизненно ситуации твердо стоят на ногах, демонстрируя свою правоту и непогрешимость — как в мыслях, так и в поступках В результате никому, включая их самих, и в голову не приходит, что они могут ошибаться, хотя с представителями знака, как с любыми живыми людьми, это происходит довольно часто.

