Звездные мамы, которые выбрали семью: когда Голливуд становится на паузу ради детей

Элизабет Херли с сыном Дэмианом / © Getty Images

В Голливуде, где время — деньги, а популярность может исчезнуть за один сезон, решение уйти в «творческую паузу» после рождения ребенка звучит почти как бунт. Для многих актрис это выбор между карьерой и семьей. Некоторые возвращаются к съемкам почти сразу, другие — полностью посвящают себя детям. И часто в этом выборе ключевую роль играет финансовая стабильность и собственные ценности, об этом рассказало издание SheKnows.

«Я просто одержима своими детьми и не хочу их оставлять», — признавалась Эва Мендес, когда объясняла свое отсутствие на премьерах после рождения дочерей. Ее слова резонируют со многими коллегами по цеху, которые поняли, что семейное счастье не купишь никаким блокбастером.

Клэр Холт

Клэр Холт / © Associated Press

В декабре 2025 года Клэр Холт рассказала, что решила отойти от актерской карьеры, чтобы проводить больше времени с семьей.

«Я долго пыталась вписаться в образ того, кем должна была быть, кем меня хотели видеть или кем я сама думала, что должна быть. У меня была одна цель — достичь успеха в карьере в развлекательном бизнесе, но когда появились дети, я поняла, что хочу максимально присутствовать в их жизни» — делилась Холт.

Сандра Буллок

Сандра Буллок / © Associated Press

Звезда фильма «Скорость» и «8 подруг Оушена», объявила о паузе в карьере, чтобы полностью посвятить себя детям.

«Я серьезно отношусь к работе, но сейчас хочу быть 24/7 со своими малышами», — сказала она в одном из своих интервью.

Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер с детьми / © Getty Images

После рождения троих детей Дженнифер Гарнер сделала шаг назад в карьере, вернувшись лишь на съемки фильма «Далласский клуб покупателей».

«Я знала, что не хочу завершать актерскую карьеру, поэтому согласилась на этот проект. Бен был занят съемками „Арго“, а я пыталась держать все под контролем. Я была просто переполнена заботами о детях» — призналась актриса.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли с близнецами / © Getty Images

Мать шестерых детей, Джоли выбирает короткие проекты и паузы в карьере режиссера, чтобы больше времени проводить дома.

«Я наслаждаюсь работой, но если она исчезнет завтра, я буду счастлива быть с детьми» — поделилась актриса.

В 2021 году она добавила:

«Я люблю режиссуру, но моя семейная жизнь не позволяет работать над большими проектами. Поэтому я выбираю короткие роли, чтобы больше времени проводить дома».

Ева Мендес

Ева Мендес / © Getty Images

После женитьбы и рождения двух дочерей, Мендес исчезла с красных дорожек и премьер, где раньше была постоянной гостьей.

«Я просто одержима собственными детьми и не хочу их оставлять. Они еще такие маленькие», — поделилась она в 2018 году.

В 2020 году актриса уточнила в ответ на один из комментариев в Instagram о своем шаге назад от публичной жизни:

«Как мама, теперь есть много ролей, которые я не хочу играть. Есть много тем, в которые я не хочу погружаться, поэтому это ограничивает мой выбор и мне это подходит. Я должна подавать пример своим девочкам».

Ее решение напоминает о сознательном выборе многих звездных мам, иногда отступить от славы и карьеры ради семьи — самое ценное решение.

Одри Хепберн

Одри Хепберн / © Getty Images

В 2025 году сын Одри Хепберн, в одном из интервью рассказал о причинах, по которым актриса после 1967 года почти прекратила сниматься и стала «полноценной мамой».

«Когда мне нужно было ходить в школу и я больше не мог путешествовать с ней на съемочную площадку, она оставила карьеру и стала полноценной мамой», — поделился он.

Хепберн показала пример того, как выдающаяся актриса могла отдать приоритет семье, даже на пике славы и выбирать присутствие рядом со своими детьми вместо карьерных вершин.

Гвинет Пэлтроу

Гвинет Пэлтроу с детьми / © Associated Press

В 2012 году Гвинет Пэлтроу рассказала о своем решении отойти от актерских ролей, чтобы больше времени посвящать детям, которых она воспитывает вместе с экс-супругом Крисом Мартином.

«Некоторые, возможно, не понимают мой выбор. Возможно, его можно считать риском, потому что у меня уже не та же карьера, что раньше, когда я снималась в трех фильмах в год» — поделилась актриса. «Я даже не снималась в фильмах после рождения детей. Просто думаю, что хочу быть рядом с детьми дома».

Решение Пэлтроу — яркий пример того, как звезды сознательно выбирают семью, даже если это означает отказ от активной карьеры на пике популярности.

Сальма Хайек

Сальма Хайек с дочерью / © Associated Press

После рождения дочери в 2007 году, Сальма почти отошла от актерства. В нескольких своих интервью актриса объяснила, почему ей не сложно было сделать этот выбор.

«Если ты молода и у тебя есть дети, у тебя еще так много чего доказать. Когда дети появляются позже в жизни, ты немного теряешь тот пыл к работе», — сказала Хайек в 2012 году. «Тогда я думала, что могу сняться еще в одном фильме, который может выйти или нет, или могу быть с ребенком, ухаживать за ним и не пропустить ни одного момента этого драгоценного времени. А если моя карьера закончится через два года, какая разница?»

Ее слова показывают сознательный выбор, иногда самое ценное — быть рядом с ребенком в первые годы его жизни, даже если приходится временно отложить карьеру.

Камерон Диаз

Камерон Диаз / © Associated Press

В январе 2020 года Камерон Диаз тихо объявила о рождении дочери, а в 2021 году призналась, что возможно навсегда покидает кинематограф.

«Буду ли я снова сниматься в кино? Я не планирую этого, но случится ли? Не знаю. Представления не имею», — сказала она в эфире одного из телевизионных шоу. «Никогда не говори никогда, но я не могу представить себя мамой, которая в первый год жизни ребенка отрабатывает по 14-16 часов на съемочной площадке».

Диаз добавила:

«Я чувствую себя невероятно счастливой, что могу быть здесь сейчас со своим ребенком, быть той мамой, которой хочу быть. Это настоящее благословение и я очень благодарна за это».

Дрю Бэрримор

Дрю Бэрримор / © Associated Press

Дрю Бэрримор после рождения детей в 2012 и 2014 годах поставила карьеру на паузу и отложила роли в кино.

«Если быть честной, сейчас я не планирую сниматься. Но это может измениться, когда мои дети подрастут», — сказала она в одном из эфиров.

Бэрримор объяснила свой выбор:

«Я перестала сниматься, когда родились мои дети, потому что делала это с самого детства, с 11 месяцев я уже была на съемочной площадке. Было очевидно, что нужно отложить кино, чтобы присутствовать и воспитывать детей. Я не хотела быть на площадке, постоянно спрашивать няню, как там дети. Это был немой путь».

Деми Мур

Деми Мур с дочерьми / © Getty Images

В своей автобиографии «Inside Out» Деми Мур рассказала о решении стать мамой, оставаться дома, воспитывать дочерей после развода с Брюсом Уиллисом в 1998 году. Пока он продолжал сниматься в фильмах, Мур жила с детьми в их доме и полностью посвятила себя семье.

«Я была мамой, чья жизнь полностью вращалась вокруг детей: их расписаний, отдыха, школы и занятий. Брюс был тем, кто работал, основным работником. То, что Брюс больше не мой муж, не имело значения, потому что он оставался отцом, мы чувствовали больше связи, чем до развода».

Джулия Робертс

Джулия Робертс / © Associated Press

Джулия Робертс десятилетиями оставалась одной из главных голливудских актрис, но между 2018 и 2022 годами ее не было заметно на больших и малых экранах. Мама троих детей решила быть ближе к семье.

«Это не было запланировано — призналась актриса — Частично я сделала паузу, потому что не находила ничего, что меня действительно интересовало. Меня удивило, как быстро пролетели эти годы».

Робертс подчеркнула свою гордость за то, что могла проводить время с семьей:

«Я чувствую большую гордость, будучи дома со своей семьей и считая себя хозяйкой».

Джулия Робертс — пример того, как актриса может сочетать семейные ценности и собственное творчество и делать сознательный выбор в пользу близких.

Элизабет Херли

Элизабет Херли с сыном

После рождения сына Элизабет Херли на несколько лет ушла из актерского мира и ни разу не пожалела о своем решении.

«Я забеременела, родила ребенка и сделала восьмилетнюю паузу. Я совсем не работала» — рассказывали Херл.

«Я вернулась в Англию и начала собственную компанию купальников, которой занимаюсь до сих пор. После рождения сына я снялась только в одном независимом фильме, который снимали в Румынии».

История Херли демонстрирует, что успешная карьера и семья могут сосуществовать, если найти свой ритм и приоритеты, даже если это означает временно отойти от актерства.

Вера Фармига

Вера Фармига / © Associated Press

Вера Фармига известна своей избирательностью в выборе проектов, часто отказываясь от ролей, если не может быть вместе с семьей. В одном интервью в 2009 году она рассказала:

«Мы с мужем заключили соглашение, что мы неразлучны. Мы всегда все вместе. Я не могу справиться сама. Мне не нравится, когда их нет рядом. Они мне нужны».

Она часто берет семью с собой на съемки, или остается с ними на их ферме.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен / © Associated Press

Жизель Бюндхен рассказала о перерыве в карьере, чтобы воспитывать:

«Я сделала свою часть — быть рядом. Я переехала в Бостон и сосредоточилась на создании кокона и любящей среды, чтобы мои дети росли и чтобы поддерживать мужа и его мечты. Видеть, как мои дети добиваются успеха и становятся замечательными маленькими людьми, это делает меня счастливой».

Она сделала сознательный выбор и поставила семью на первое место, временно отойдя от модной карьеры.

Джессика Симпсон

Джессика Симпсон с семьей / © Getty Images

Джессика Симпсон приостановила карьеру после рождения троих детей. В 2019 году она рассказала:

«Трое — это сложно. Мы пытаемся влиться в ритм и убедиться, что все трое получают одинаковое внимание. Это сейчас больше, чем работа на полный рабочий день».

Рейчел Мак-Адамс

Рейчел Мак-Адамс / © Associated Press

Рэйчел Мак-Адамс известна тем, что регулярно делает перерывы в карьере ради семьи. Она рассказала:

«Я часто чувствовала вину за то, что не воспользовалась всеми возможностями, которые мне выпадали, ведь осознавала, насколько мне повезло. В то же время я понимала: такой образ жизни не совсем соответствует моему характеру и тому, что на самом деле было необходимо для моего психического благополучия. Иногда меня охватывала тревога — казалось, будто я теряю что-то важное. Только с годами я смогла осознать, что тогда действовала интуитивно».

Эмили Блант

Эмили Блант / © Associated Press

В 2023 году Эмили Блант рассказала, что делает небольшой перерыв в карьере, чтобы проводить больше времени с дочерьми. В одном из интервью в июле 2023 года она сказала:

«В этом году я решила не работать. В прошлом году у меня было очень много съемок, а моей старшей дочери уже девять — это последний год, когда она еще такая маленькая. Я четко чувствую, что именно сейчас есть ключевые моменты в распорядке их дня, когда кто-то должен разбудить их утром, отвезти в школу, забрать после уроков и уложить спать. Мне нужно быть рядом с ними в этот период».

Быть мамой в Голливуде — это постоянный выбор между ролями, премьерами и временем для семьи. И хотя медиа часто показывают только блеск и красные ковры, эти истории напоминают, что самое ценное — моменты, которые невозможно повторить. Для этих звездных мам присутствовать в жизни детей важнее любого Оскара или премьеры. Их решения вдохновляют и доказывают, что даже в мире гламурного Голливуда семья может оставаться на первом месте.