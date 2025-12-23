Зіркові мами, які обрали сім’ю: коли Голлівуд стає на паузу заради дітей

Елізабет Герлі з сином Деміаном / © Getty Images

У Голлівуді, де час — гроші, а популярність може зникнути за один сезон, рішення піти у «творчу паузу» після народження дитини звучить майже як бунт. Для багатьох акторок це вибір між кар’єрою та сім’єю. Деякі повертаються до знімання майже одразу, інші — повністю присвячують себе дітям. І часто у цьому виборі ключову роль грає фінансова стабільність та власні цінності, про це розповіло видання SheKnows.

«Я просто одержима своїми дітьми та не хочу їх залишати», — зізнавалася Ева Мендес, коли пояснювала свою відсутність на прем’єрах після народження дочок. Її слова резонують із багатьма колегами по цеху, які зрозуміли, що сімейне щастя не купиш жодним блокбастером.

Клер Холт

Клер Холт / © Associated Press

У грудні 2025 року Клер Холт розповіла, що вирішила відійти від акторської кар’єри, щоб проводити більше часу з родиною.

«Я довго намагалася вписатися в образ того, ким мала бути, ким мене хотіли бачити чи ким я сама думала, що повинна бути. У мене була одна ціль — досягти успіху у кар’єрі у розважальному бізнесі, але коли з’явилися діти, я зрозуміла, що хочу бути максимально присутньою в їхньому житті» — ділилася Холт.

Сандра Буллок

Сандра Буллок / © Associated Press

Зірка фільму «Швидкість» та «8 подруг Оушена», оголосила про паузу у кар’єрі, щоб повністю присвятити себе дітям.

«Я серйозно ставлюся до роботи, але зараз хочу бути 24/7 зі своїми малюками», — сказала вона в одному зі своїх інтервʼю.

Дженніфер Гарнер

Дженніфер Гарнер із дітьми / © Getty Images

Після народження трьох дітей Дженніфер Гарнер зробила крок назад у кар’єрі, повернувшись лише на знімання фільму «Далласький клуб покупців».

«Я знала, що не хочу завершувати акторську кар’єру, тож погодилася на цей проєкт. Бен був зайнятий зніманнями „Арго“, а я намагалася тримати все під контролем. Я була просто переповнена турботами про дітей» — зізналася акторка.

Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі з близьнюками / © Getty Images

Мати шістьох дітей, Джолі обирає короткі проєкти та паузи у кар’єрі режисерки, щоб більше часу проводити вдома.

«Я насолоджуюся роботою, але якщо вона зникне завтра, я буду щаслива бути з дітьми» — поділилася акторка.

У 2021 році вона додала:

«Я люблю режисуру, але моє сімейне життя не дозволяє працювати над великими проєктами. Тож я обираю короткі ролі, щоб більше часу проводити вдома».

Єва Мендес

Єва Мендес / © Getty Images

Після одруження та народження двох доньок, Мендес зникла з червоних доріжок і прем’єр, де раніше була постійною гостею.

«Я просто одержима власними дітьми та не хочу їх залишати. Вони ще такі маленькі», — поділилася вона у 2018 році.

У 2020 році акторка уточнила у відповідь на один із коментарів в Instagram про свій крок назад від публічного життя:

«Як мама, тепер є багато ролей, які я не хочу виконувати. Є багато тем, у які я не хочу занурюватися, тож це обмежує мій вибір і мені це підходить. Я маю подавати приклад своїм дівчаткам».

Її рішення нагадує про свідомий вибір багатьох зіркових мам, іноді відступити від слави та кар’єри заради сім’ї — найцінніше рішення.

Одрі Гепберн

Одрі Гепберн / © Getty Images

У 2025 році син Одрі Гепберн, в одному з інтерв’ю розповів про причини, через які акторка після 1967 року майже припинила зніматися та стала «повноцінною мамою».

«Коли мені потрібно було ходити до школи та я більше не міг подорожувати з нею на знімальний майданчик, вона залишила кар’єру та стала повноцінною мамою», — поділився він.

Гепберн показала приклад того, як видатна акторка могла віддати пріоритет родині, навіть на піку слави та обирати присутність поруч зі своїми дітьми замість кар’єрних вершин.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу з дітьми / © Associated Press

У 2012 році Гвінет Пелтроу розповіла про своє рішення відійти від акторських ролей, щоб більше часу присвячувати дітям, яких вона виховує разом з ексчоловік Крісом Мартіном.

«Дехто, можливо, не розуміє мій вибір. Можливо, його можна вважати ризиком, бо у мене вже не та ж кар’єра, що раніше, коли я знімалася к трьох фільмах на рік» — поділилася акторка. «Я навіть не знімалася у фільмах після народження дітей. Просто думаю, що хочу бути поруч із дітьми вдома».

Рішення Пелтроу — яскравий приклад того, як зірки свідомо обирають сім’ю, навіть якщо це означає відмову від активної кар’єри на піку популярності.

Сальма Гаєк

Сальма Гаєк із донькою / © Associated Press

Після народження доньки у 2007 році, Сальма майже відійшла від акторства. У кількох своїх інтерв’ю акторка пояснила, чому їй не складно було зробити цей вибір.

«Якщо ти молода та маєш дітей, у тебе ще так багато чого довести. Коли діти з’являються пізніше у житті, ти трохи втрачаєш той запал до роботи», — сказала Хайєк у 2012 році. «Тоді я думала, що можу знятися ще в одному фільм, який може вийти чи ні, або можу бути з дитиною, доглядати її та не пропустити жодного моменту цього дорогоцінного часу. А якщо моя кар’єра закінчиться через два роки, яка різниця?»

Її слова показують свідомий вибір, іноді найцінніше — бути поруч із дитиною в перші роки її життя, навіть якщо доводиться тимчасово відкласти кар’єру.

Камерон Діаз

Камерон Діаз / © Associated Press

У січні 2020 року Камерон Діаз тихо оголосила про народження доньки, а у 2021 році зізналася, що можливо назавжди залишає кінематограф.

«Чи буду я знову зніматися у кіно? Я не планую цього, але чи станеться? Не знаю. Уявлення не маю», — сказала вона в ефірі одного з телевізійних шоу. «Ніколи не кажи ніколи, але я не можу уявити себе мамою, яка у перший рік життя дитини відпрацьовує по 14–16 годин на знімальному майданчику».

Діаз додала:

«Я відчуваю себе неймовірно щасливою, що можу бути тут зараз зі своєю дитиною, бути тією мамою, якою хочу бути. Це справжнє благословення та я дуже вдячна за це».

Дрю Беррімор

Дрю Беррімор / © Associated Press

Дрю Беррімор після народження дітей у 2012 та 2014 роках поставила кар’єру на паузу і відклала ролі у кіно.

«Якщо бути чесною, наразі я не планую зніматися. Але це може змінитися, коли мої діти підростуть», — сказала вона в одному з ефірів.

Беррімор пояснила свій вибір:

«Я перестала зніматися, коли народилися мої діти, бо робила це з самого дитинства, з 11 місяців я вже була на знімальному майданчику. Було очевидно, що потрібно відкласти кіно, щоб бути присутньою та виховувати дітей. Я не хотіла бути на майданчику, постійно питати няню, як там діти. Це був немій шлях».

Демі Мур

Демі Мур із доньками / © Getty Images

У своїй автобіографії «Inside Out» Демі Мур розповіла про рішення стати мамою, залишатися вдома, виховувати доньок після розлучення з Брюсом Віллісом у 1998 році. Поки він продовжував зніматися у фільмах, Мур жила з дітьми в їхньому домі та повністю присвятила себе сім’ї.

«Я була мамою, чиє життя повністю оберталося навколо дітей: їхніх розкладів, відпочинку, школи та занять. Брюс був тим, хто працював, основним заробітчанином. Те, що Брюс більше не мій чоловік, не мало значення, бо він залишався батьком, ми відчували більше зв’язку, ніж до розлучення».

Джулія Робертс

Джулія Робертс / © Associated Press

Джулія Робертс десятиліттями залишалася однією з головних голлівудських акторок, але між 2018 і 2022 роками її не було помітно на великих і малих екранах. Мама трьох дітей вирішила бути ближчою до сім’ї.

«Це не було заплановано — зізналася акторка — Частково я зробила паузу, бо не знаходила нічого, що мене дійсно цікавило. Мене здивувало, як швидко пролетіли ці роки».

Робертс підкреслила свою гордість за те, що могла проводити час із сім’єю:

«Я відчуваю велику гордість, бувши вдома зі своєю сім’єю та вважаючи себе господинею».

Джулія Робертс — приклад того, як акторка може поєднувати сімейні цінності та власну творчість і робити свідомий вибір на користь близьких.

Елізабет Герлі

Елізабет Герлі з сином

Після народження сина Елізабет Герлі на кілька років пішла з акторського світу та жодного разу не пошкодувала про своє рішення.

«Я завагітніла, народила дитину та зробила восьмирічну паузу. Я зовсім не працювала» — розповідали Герл.

«Я повернулася до Англії та розпочала власну компанію купальників, якою й досі займаюся. Після народження сина я знялася лише в одному незалежному фільмі, який знімали в Румунії».

Історія Герлі демонструє, що успішна кар’єра і сім’я можуть співіснувати, якщо знайти свій ритм і пріоритети, навіть якщо це означає тимчасово відійти від акторства.

Віра Фарміґа

Віра Фарміґа / © Associated Press

Віра Фарміґа відома своєю вибірковістю у виборі проєктів, часто відмовляючись від ролей, якщо не може бути разом із сім’єю. В одномуінтерв’ю у 2009 році вона розповіла:

«Ми з чоловіком уклали угоду, що ми нерозлучні. Ми всі завжди разом. Я не можу впоратися сама. Мені не подобається, коли їх немає поруч. Вони мені потрібні».

Вона часто бере сім’ю з собою на знімання, чи залишається з ними на їхній фермі.

Жизель Бюндхен

Жизель Бюндхен / © Associated Press

Жизель Бюндхен розповіла про перерву у кар’єрі, щоб виховувати:

«Я зробила свою частину — бути поруч. Я переїхала до Бостона та зосередилася на створенні кокону та люблячого середовища, щоб мої діти росли та щоб підтримувати чоловіка та його мрії. Бачити, як мої діти досягають успіху та стають чудовими маленькими людьми, це робить мене щасливою».

Вона зробила свідомий вибір і поставила родину на перше місце, тимчасово відійшовши від модної кар’єри.

Джессіка Сімпсон

Джессіка Сімпсон із родиною / © Getty Images

Джессіка Сімпсон призупинила кар’єру після народження трьох дітей. У 2019 році вона розповіла:

«Троє — це складно. Ми намагаємося влитися у ритм і переконатися, що всі троє отримують однакову увагу. Це зараз більше, ніж робота на повний робочий день».

Рейчел Мак-Адамс

Рейчел Мак-Адамс / © Associated Press

Рейчел Мак-Адамс відома тим, що регулярно робить перерви у кар’єрі заради сім’ї. Вона розповіла:

«Я часто відчувала провину за те, що не скористалася всіма можливостями, які мені випадали, адже усвідомлювала, наскільки мені пощастило. Водночас я розуміла: такий спосіб життя не зовсім відповідає моєму характеру й тому, що насправді було необхідно для мого психічного добробуту. Інколи мене охоплювала тривога — здавалося, ніби я марную щось важливе. Лише з роками я змогла усвідомити, що тоді діяла інтуїтивно».

Емілі Блант

Емілі Блант / © Associated Press

У 2023 році Емілі Блант розповіла, що робить невелику перерву в кар’єрі, щоб проводити більше часу з доньками. В одному з інтерв’ю у липні 2023 року вона сказала:

«Цього року я вирішила не працювати. Торік у мене було дуже багато знімант, а моїй старшій доньці вже дев’ять — це останній рік, коли вона ще така маленька. Я чітко відчуваю, що саме зараз є ключові моменти у розпорядку їхнього дня, коли хто має розбудити їх зранку, відвезти до школи, забрати після уроків і вкласти спати. Мені потрібно бути поруч із ними у цей період».

Бути мамою у Голлівуді — це постійний вибір між ролями, прем’єрами та часом для сім’ї. І хоча медіа часто показують лише блиск і червоні килими, ці історії нагадують, що найцінніше — моменти, які неможливо повторити. Для цих зіркових мам бути присутніми у житті дітей важливіше за будь-який Оскар чи прем’єру. Їхні рішення надихають і доводять, що навіть у світі гламурного Голлівуду сім’я може залишатися на першому місці.