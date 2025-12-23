ТСН у соціальних мережах

Астрологиня назвала знаки зодіаку, чия самовпевненість часто не має під собою жодних підстав

Впевненість у собі — якість важлива і корисна, що допомагає домогтися поставлених перед собою професійних і особистих цілей.

Але відбувається це тільки тоді, коли вона має серйозне забезпечення — наприклад, як це відбувається з національною валютою і золотим запасом держави.

В іншому разі така самовпевненість — просто мильна бульбашка. Астрологиня Людмила Булгакова назвала знаки зодіаку, чия самовпевненість не має під собою жодних підстав.

Лев

Леви самовпевнені від природи — вони народжуються з цією якістю і гордо несуть її по життю, часто вводячи оточення в оману. Властивий їм апломб створює враження зверхності та навіть гордовитості, хоча часто представники знака можуть знати й уміти навіть менше, ніж інші, які поводяться в рази скромніше.

Діва

Діви як головні перфекціоністи зодіакального кола не справляють ні на кого неправдивого враження — вони й самі перебувають у постійній упевненості в тому, що все знають — і вміють — краще за інших. Ба більше, перевіривши свої погляди і твердження і переконавшись у їхній помилковості, вони ніколи цього не визнають, навіть якщо їх припруть до стінки.

Телець

Тельці — як представники стихії Землі — у будь-якій життєвій ситуації твердо стоять на ногах, демонструючи свою правоту і непогрішність — як у думках, так і у вчинках. У результаті нікому — включно з їхніми самими — і на думку не спадає, що вони можуть помилятися, хоча з представниками знака, як із будь-якими живими людьми, це трапляється доволі часто.

