Астрологічний прогноз на 23 грудня

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли доведеться вибирати між добром і злом — його результат багато в чому вплине на наше життя.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: амазоніт, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: шийний відділ хребта.

Хвороби дня: можна проводити тільки екстрені хірургічні операції, інші потрібно перенести на сприятливіший час.

Харчування дня: від м’яса і риби потрібно відмовитися, натомість включивши до раціону овочі — як термічно оброблені, так і сирі.

Стрижка дня: для стрижки сьогодні не найкращий час.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали й обряди, що використовують силу стихій — сонця, вітру, снігу, морозу.

Сни дня: сни розкажуть про спокуси, які можуть нести нам небезпеку.

Табу дня: під забороною поганий настрій — він може довести до серйозної депресії.

Цитата дня: «Найбільший урок життя в тому, що і дурні іноді теж мають рацію» (Вінстон Черчилль).

