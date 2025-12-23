- Дата публікації
Астрологічний прогноз на 23 грудня
Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.
Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.
Нинішня місячна доба має такі характеристики:
Астрологічна порада дня: день, коли доведеться вибирати між добром і злом — його результат багато в чому вплине на наше життя.
Символ дня: дерево пізнання.
Стихія дня: дерево.
Щасливе число дня: 4.
Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.
Щасливі камені дня: амазоніт, селеніт.
За яку частину тіла відповідає: шийний відділ хребта.
Хвороби дня: можна проводити тільки екстрені хірургічні операції, інші потрібно перенести на сприятливіший час.
Харчування дня: від м’яса і риби потрібно відмовитися, натомість включивши до раціону овочі — як термічно оброблені, так і сирі.
Стрижка дня: для стрижки сьогодні не найкращий час.
Магія і містика дня: можна проводити ритуали й обряди, що використовують силу стихій — сонця, вітру, снігу, морозу.
Сни дня: сни розкажуть про спокуси, які можуть нести нам небезпеку.
Табу дня: під забороною поганий настрій — він може довести до серйозної депресії.
Цитата дня: «Найбільший урок життя в тому, що і дурні іноді теж мають рацію» (Вінстон Черчилль).
