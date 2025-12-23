ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
2 хв

Астрологічний прогноз на 23 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Дерево

Дерево / © Associated Press

Які справи планувати? Який одяг і прикраси вдягнути, щоб пощастило в роботі й коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На всі ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день, коли доведеться вибирати між добром і злом — його результат багато в чому вплине на наше життя.

Символ дня: дерево пізнання.

Стихія дня: дерево.

Щасливе число дня: 4.

Щасливий колір дня: зелений, малахітовий, смарагдовий.

Щасливі камені дня: амазоніт, селеніт.

За яку частину тіла відповідає: шийний відділ хребта.

Хвороби дня: можна проводити тільки екстрені хірургічні операції, інші потрібно перенести на сприятливіший час.

Харчування дня: від м’яса і риби потрібно відмовитися, натомість включивши до раціону овочі — як термічно оброблені, так і сирі.

Стрижка дня: для стрижки сьогодні не найкращий час.

Магія і містика дня: можна проводити ритуали й обряди, що використовують силу стихій — сонця, вітру, снігу, морозу.

Сни дня: сни розкажуть про спокуси, які можуть нести нам небезпеку.

Табу дня: під забороною поганий настрій — він може довести до серйозної депресії.

Цитата дня: «Найбільший урок життя в тому, що і дурні іноді теж мають рацію» (Вінстон Черчилль).

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
265
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie