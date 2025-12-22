Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 декабря

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 декабря?

Луна рассказывает

День первого в лунном месяце противостояния добра и зла, которое пока еще нельзя назвать открытой борьбой — для нее как у одного, так у другого начала еще недостаточно сил, но сделать свой выбор относительно того, на чьей стороне ты находишься, придется сделать каждому.

Луна рекомендует

Можно переходить на более высокую должность, менять место работы и даже сферу деятельности — на приложения такого рода, которые поступят в этот день, звезды рекомендуют смело отвечать согласием.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя отвечать злом на зло, даже если соблазн сделать это будет силен как никогда: желательно — ради разнообразия — сделать обидчику добро, обескуражив его и заставить задуматься и понять, насколько сильно он был неправ.

