- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 139
- Время на прочтение
- 2 мин
Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 декабря
Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.
Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 декабря?
Луна рассказывает
День первого в лунном месяце противостояния добра и зла, которое пока еще нельзя назвать открытой борьбой — для нее как у одного, так у другого начала еще недостаточно сил, но сделать свой выбор относительно того, на чьей стороне ты находишься, придется сделать каждому.
Луна рекомендует
Можно переходить на более высокую должность, менять место работы и даже сферу деятельности — на приложения такого рода, которые поступят в этот день, звезды рекомендуют смело отвечать согласием.
Луна предостерегает
Ни в коем случае нельзя отвечать злом на зло, даже если соблазн сделать это будет силен как никогда: желательно — ради разнообразия — сделать обидчику добро, обескуражив его и заставить задуматься и понять, насколько сильно он был неправ.
Читайте также: