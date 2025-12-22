ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
139
Время на прочтение
2 мин

Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 23 декабря

Луна — не только украшение ночного неба, ближайшее к Земле небесное тело и спутник нашей планеты, но и фактор, оказывающий серьезное влияние на все сферы нашей жизни.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Луна

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так. а не иначе. Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 23 декабря?

Луна рассказывает

День первого в лунном месяце противостояния добра и зла, которое пока еще нельзя назвать открытой борьбой — для нее как у одного, так у другого начала еще недостаточно сил, но сделать свой выбор относительно того, на чьей стороне ты находишься, придется сделать каждому.

Луна рекомендует

Можно переходить на более высокую должность, менять место работы и даже сферу деятельности — на приложения такого рода, которые поступят в этот день, звезды рекомендуют смело отвечать согласием.

Луна предостерегает

Ни в коем случае нельзя отвечать злом на зло, даже если соблазн сделать это будет силен как никогда: желательно — ради разнообразия — сделать обидчику добро, обескуражив его и заставить задуматься и понять, насколько сильно он был неправ.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
139
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie