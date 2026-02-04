Лунный гороскоп: что можно и чего нельзя делать 5 февраля

Луна / © Credits

Зная, какими характеристиками обладают конкретные лунные сутки, можно понять, почему происходят те или иные события, а мы реагируем на них только так, а не иначе.

Луна отвечает за наше самочувствие, работу, финансы, настроение, отношения с другими людьми, личную жизнь и вектор нашей деятельности, поэтому очень важно прислушаться к ее советам. Что нам рассказывает и рекомендует, а также от чего нас предостерегает Луна сегодня — 5 февраля?

Луна рассказывает

День, когда каждый из нас должен показать, на что он способен — прежде всего в профессиональной жизни: он является своеобразной лакмусовой бумажкой, выявляющей как наши способности, так и их отсутствие.

Луна рекомендует

Идеи, которые придут сегодня с голову, должны некоторое время «отлежаться»: по прошествии нескольких дней будет видно, насколько они перспективы и результативны, а значит, можно начинать — или не начинать — над их воплощением в жизнь.

Луна предостерегает

Нежелательно общаться с людьми, которые нам неприятны: вряд ли мы сможем сдержаться и не ответить колкостью даже на самое безобидное их замечание, что не приведет ни к чему хорошему.

