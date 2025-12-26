- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 499
- Время на прочтение
- 1 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взвешивать каждое свое слово
День, когда желательно заниматься благотворительностью, и восстанавливать справедливость там, где это необходимо.
В это время также важно взвешивать любое сказанное слово, в противном случае оно может воплотиться в жизнь самым неожиданным — и, что очень важно, неприятным для вас — образом.
Сегодня, 26 декабря, осторожно относиться к высказываниям важно представителям всех знаков Зодиака, но трем из необходимо взвешивать каждое свое слово
Близнецы
Близнецы, обожающие поговорить на любые темы, должны быть максимально осторожны — их слова могут обернуться против них самих. Особенно это коснется личных откровений, о которых их непорядочные собеседники могут рассказать всем друзьям и знакомым.
Рак
Ракам, которые могут претендовать на звание самого скрытного знака Зодиака, сегодня неожиданно для себя почувствуют желание поделиться своими тайнами с окружающими — порой, малознакомыми — людьми. В результате, сказав лишнее, они очень скоро об этом пожалеют.
Скорпион
Скорпионы, как самый мистический знак зодиакального круга, часто сталкиваются с тем, что сказанные ими слова быстро и максимально точно воплощаются в жизнь. Сегодня этот их дар увеличится в разы, поэтому представителям знака необходимо очень внимательно следить за тем, что они говорят.
Читайте также: