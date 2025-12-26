Три знака Зодиака, которым сегодня нужно взвешивать каждое свое слово

Гороскоп / © Credits

В это время также важно взвешивать любое сказанное слово, в противном случае оно может воплотиться в жизнь самым неожиданным — и, что очень важно, неприятным для вас — образом.

Сегодня, 26 декабря, осторожно относиться к высказываниям важно представителям всех знаков Зодиака, но трем из необходимо взвешивать каждое свое слово

Близнецы

Близнецы, обожающие поговорить на любые темы, должны быть максимально осторожны — их слова могут обернуться против них самих. Особенно это коснется личных откровений, о которых их непорядочные собеседники могут рассказать всем друзьям и знакомым.

Рак

Ракам, которые могут претендовать на звание самого скрытного знака Зодиака, сегодня неожиданно для себя почувствуют желание поделиться своими тайнами с окружающими — порой, малознакомыми — людьми. В результате, сказав лишнее, они очень скоро об этом пожалеют.

Скорпион

Скорпионы, как самый мистический знак зодиакального круга, часто сталкиваются с тем, что сказанные ими слова быстро и максимально точно воплощаются в жизнь. Сегодня этот их дар увеличится в разы, поэтому представителям знака необходимо очень внимательно следить за тем, что они говорят.

