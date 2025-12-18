- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заняться собственным домом
День витальной энергетики, которая благоприятна для самых разных дел, в том числе и так называемых «земных»: например, покупки недвижимости своей мечты и облагораживания уже существующего жилья — ремонта или украшения его к Новому году и Рождеству, которые уже не за горами.
Сегодня, 18 декабря, заниматься собственным домом рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них такое занятие принесет не только пользу, но и максимум удовольствия.
Рак
Раки, как один из самых домовитых знаков Зодиака, охотно занимаются своим домом и без звездных напоминаний, но сегодня они превзойдут сами себя. Подготовка к праздникам начнется у представителей знака с генеральной уборки, а закончится украшением дома к праздникам.
Весы
Весы, как главные эстеты зодиакального круга, обращают внимание не столько на чистоту, сколько на то, как и чем он украшен. Как правило, они предпочитают фальшивым блесткам настоящие произведения искусства, считая, что лучше одна хорошая картина, чем множество репродукций.
Водолей
У Водолеев, как знака, который если не во всем, то во многом предпочитают абстракцию, начнут бытовые мероприятия не с уборки, а с установки елки, которую они нарядят в соответствии со своими представлениями о том, что такое красиво, завершив бытовые хлопоты генеральной уборкой.
