Три знака Зодиака, которым сегодня нужно заняться собственным домом

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 18 декабря, заниматься собственным домом рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них такое занятие принесет не только пользу, но и максимум удовольствия.

Рак

Раки, как один из самых домовитых знаков Зодиака, охотно занимаются своим домом и без звездных напоминаний, но сегодня они превзойдут сами себя. Подготовка к праздникам начнется у представителей знака с генеральной уборки, а закончится украшением дома к праздникам.

Весы

Весы, как главные эстеты зодиакального круга, обращают внимание не столько на чистоту, сколько на то, как и чем он украшен. Как правило, они предпочитают фальшивым блесткам настоящие произведения искусства, считая, что лучше одна хорошая картина, чем множество репродукций.

Реклама

Водолей

У Водолеев, как знака, который если не во всем, то во многом предпочитают абстракцию, начнут бытовые мероприятия не с уборки, а с установки елки, которую они нарядят в соответствии со своими представлениями о том, что такое красиво, завершив бытовые хлопоты генеральной уборкой.

Читайте также: