ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
644
Час на прочитання
1 хв

Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зайнятися власним домом

День вітальної енергетики, яка сприятлива для найрізноманітніших справ, зокрема й так званих «земних»: наприклад, купівлі нерухомості своєї мрії та ушляхетнення вже наявного житла — ремонту або прикрашання його до Нового року і Різдва, які вже не за горами.

Автор публікації
Фото автора: Міла Корольова Міла Корольова
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Сьогодні, 18 грудня, займатися власним домом рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них таке заняття принесе не тільки користь, а й максимум задоволення.

Рак

Раки як один із найдомовитіших знаків зодіаку залюбки опікуються своєю оселею і без зіркових нагадувань, але сьогодні вони перевершать самі себе. Підготовка до свят почнеться у представників знака з генерального прибирання, а завершиться прикрашанням оселі до свят.

Терези

Терези як головні естети зодіакального кола звертають увагу не стільки на чистоту, скільки на те, як і чим прикрашене їхнє житло. Зазвичай вони надають перевагу справжнім витворам мистецтва замість фальшивих блискіток, вважаючи, що кращою є одна гарна картина, ніж безліч репродукцій.

Водолій

Водолії як знак, який якщо не в усьому, то багато в чому віддає перевагу абстракції, розпочнуть побутові заходи не з прибирання, а з установлення ялинки, яку вони вберуть відповідно до своїх уявлень про те, що таке красиво, завершивши побутові клопоти генеральним прибиранням.

Читайте також:

Дата публікації
Кількість переглядів
644
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie