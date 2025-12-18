- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 644
- Час на прочитання
- 1 хв
Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зайнятися власним домом
День вітальної енергетики, яка сприятлива для найрізноманітніших справ, зокрема й так званих «земних»: наприклад, купівлі нерухомості своєї мрії та ушляхетнення вже наявного житла — ремонту або прикрашання його до Нового року і Різдва, які вже не за горами.
Сьогодні, 18 грудня, займатися власним домом рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них таке заняття принесе не тільки користь, а й максимум задоволення.
Рак
Раки як один із найдомовитіших знаків зодіаку залюбки опікуються своєю оселею і без зіркових нагадувань, але сьогодні вони перевершать самі себе. Підготовка до свят почнеться у представників знака з генерального прибирання, а завершиться прикрашанням оселі до свят.
Терези
Терези як головні естети зодіакального кола звертають увагу не стільки на чистоту, скільки на те, як і чим прикрашене їхнє житло. Зазвичай вони надають перевагу справжнім витворам мистецтва замість фальшивих блискіток, вважаючи, що кращою є одна гарна картина, ніж безліч репродукцій.
Водолій
Водолії як знак, який якщо не в усьому, то багато в чому віддає перевагу абстракції, розпочнуть побутові заходи не з прибирання, а з установлення ялинки, яку вони вберуть відповідно до своїх уявлень про те, що таке красиво, завершивши побутові клопоти генеральним прибиранням.
