Три знаки зодіаку, яким сьогодні потрібно зайнятися власним домом

Сьогодні, 18 грудня, займатися власним домом рекомендується всім знакам зодіаку, але трьом із них таке заняття принесе не тільки користь, а й максимум задоволення.

Рак

Раки як один із найдомовитіших знаків зодіаку залюбки опікуються своєю оселею і без зіркових нагадувань, але сьогодні вони перевершать самі себе. Підготовка до свят почнеться у представників знака з генерального прибирання, а завершиться прикрашанням оселі до свят.

Терези

Терези як головні естети зодіакального кола звертають увагу не стільки на чистоту, скільки на те, як і чим прикрашене їхнє житло. Зазвичай вони надають перевагу справжнім витворам мистецтва замість фальшивих блискіток, вважаючи, що кращою є одна гарна картина, ніж безліч репродукцій.

Водолій

Водолії як знак, який якщо не в усьому, то багато в чому віддає перевагу абстракції, розпочнуть побутові заходи не з прибирання, а з установлення ялинки, яку вони вберуть відповідно до своїх уявлень про те, що таке красиво, завершивши побутові клопоти генеральним прибиранням.

