Три знака Зодиака, у которых сегодня могут разрешиться давние проблемы

Гороскоп / © Credits

Реклама

К новым делам можно приступать только тогда, когда будут завершены начатые ранее, но при этом некоторые связанные с прошлым вопросы урегулируются сами по себе.

Сегодня, 5 июня, завершать дела, работа над которыми была начата ранее, звезды рекомендуют представителям всех знаков Зодиака, но у трех из них при этом могут разрешиться старые проблемы.

Рак

Раки сначала делают проблему из любого — самого микроскопического — повода, а потом долго с ней носятся, как будто бы не желая ее решать — иногда даже может показаться, что им жаль с ней расставаться. Но сегодня обстоятельства сложатся таким образом, что им придется это сделать.

Реклама

Весы

Весы к проблемам относятся резко отрицательно, но и решать их не умеют — они постоянно мечутся между двумя вариантами урегулирования, не зная, к какому берегу пристать. Сегодня помочь им в этом решат сами звезды, которые перевесят одну из чаш весов, давших знаку название.

Рыбы

Рыбы только кажутся сентиментальными и неспособными на активные действия, на самом деле в нужные моменты они дадут форы представителям более решительных знаков. Но сегодня сами они — в силу разных причин — не справились бы, поэтому будут только рады тому, что проблемы решатся сами по себе.

Читайте также:

Новости партнеров