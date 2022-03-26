"Вы в наших сердцах и молитвах": Иванка Трамп поддержала Украину

Дочь экс-президента США рассказала о гуманитарной помощи украинцам.

Иванка Трамп поддержала украинцев и рассказала, что они передали в Киев, Львов и Сумы гуманитарную помощь.

В Instagram она опубликовала пост со снимками из Украины.

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"За последние несколько дней мы доставили 1 миллион пайков украинцам в Киев, Львов и Сумы. Спасибо пасторам, раввинам и водителям грузовиков, которые рискуют своими жизнями, чтобы доставить эту еду нуждающимся. Этими пайками мы надеемся обеспечить небольшой источник утешения и питания для украинцев, которые так несправедливо страдают от вторжения России в их страну.

Народ Украины, вы в наших сердцах и молитвах, и ваше мужество перед лицом насилия и невзгод вдохновляет. Да благословит вас Бог в вашей героической борьбе за защиту своей страны и свободы", - написала Иванка.

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