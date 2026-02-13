Как правильно вытирать пыль / © Credits

Реклама

Пыль — это не просто серая пленка на полках. Она состоит из частиц кожи, волос, волокон одежды, пыльцы, почвы и других микрочастиц. В большом количестве пыль может ухудшать качество воздуха в доме, провоцировать аллергию и раздражение дыхательных путей.

Полностью избавиться от пыли невозможно, но хорошая новость заключается в том, что можно научиться правильно с ней работать. Издание Martha Stewart собрало советы, которые помогут превратить рутинное вытирание пыли в эффективный и почти безболезненный процесс.

Придерживайтесь графика

Как часто вытирать пыль — зависит от образа жизни. Количество жильцов, наличие домашних животных, открытые окна и чувствительность к аллергенам имеют значение.

Реклама

Универсальное правило: раз в неделю — оптимальная частота для большинства домов. При необходимости график можно корректировать, чаще или реже.

Двигайтесь сверху вниз и не наоборот

Это золотое правило уборки, которое часто игнорируют. Если начать снизу, пыль с верхних поверхностей все равно осыплется и работу придется переделывать. План действий прост: начните с потолочных вентиляторов и верхних полок, далее — мебель и только потом — пол.

«Пылевые ловушки»

Некоторые зоны буквально притягивают пыль. Вот где стоит быть особенно внимательными:

Электроника . Телевизоры, ноутбуки и колонки накапливают пыль из-за статического электричества. Выключайте устройство. Используйте микрофибру или баллончик со сжатым воздухом.

Книги . Книжные полки — настоящие магниты для пыли. Протирайте книги от корешка до края обложки сухой микрофиброй.

Под мебелью . Под кроватью и диваном пыль скапливается незаметно. Используйте пылесос с узкой насадкой и делайте это регулярно.

Бытовая техника. Плиты, вытяжки, вентиляционные решетки активно собирают пыль из-за циркуляции воздуха. Протирайте их слегка влажной микрофиброй.

Оконный текстиль. Шторы, жалюзи и ролеты улавливают пыль из воздуха. Используйте пылесос с насадкой или влажную салфетку сверху вниз

Правильные инструменты

Пыль не нужно «гонять» по комнате, ее нужно захватывать.

Реклама

Микрофибра. Абсолютный фаворит экспертов. Слегка влажная микрофибра притягивает пыль и легко промывается.

Пушистые щетки с ручкой. Удобны для высоких поверхностей. Выбирайте многоразовые варианты.

Художественные кисти. Идеальны для труднодоступных мест, например, решеток, рам и мелких деталей.

Пылесос с HEPA-фильтром. Особенно эффективен для аллергиков. Прекрасно работает на полках, лестницах и жалюзи.

Скотч или ролик для одежды. Спасают абажуры, мягкую мебель и текстиль.

Сжатый воздух. Лучше всего для клавиатур и мелкой электроники, но пыль после этого все равно нужно убрать.

Чего лучше не делать

Бумажные полотенца — они лишь разгоняют пыль в воздухе.

Сухие тряпки, которые не удерживают частицы.

Средства, которые создают иллюзию чистоты, но не убирают пыль.

Не игнорируйте труднодоступные места

Высокие полки, потолочные вентиляторы, верхние углы — если их не чистить, пыль будет возвращаться быстрее. Решение простое:

удлиненные ручки

телескопические насадки

минимум усилий и максимум эффекта

Вытирание пыли не должно быть утомительным. Когда вы знаете, как, чем и в какой последовательности это делать, уборка становится быстрым и даже приятным ритуалом. Немного регулярности, правильные инструменты и ваш дом будет выглядеть так, будто в нем только что побывала команда профессионалов.