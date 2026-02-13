Новые соседи экс-принца Эндрю в Сандрингеме недовольны его переездом: в чем причина

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Жители района Сандригем обсуждают приезд Эндрю Маунтбаттена-Виндзора в поместье в Норфолке после того, как он покинул свой просторный 30-комнатный особняк Ройал Лодж в Виндзоре. Опальный бывший герцог Йоркский переехал в значительно меньший по размеру коттедж Вуд Фарм, ожидая завершения работ по своему новому постоянному адресу — ферме Марш — частном особняке короля Чарльза III.

Местные жители недовольны таким соседством и считают, что Эндрю все равно «возвращается к роскоши», и к тому, чтобы его «обслуживали с ног до головы».

Бывший принц Эндрю / © Associated Press

Владелец местного паба также рассказал журналу Hello! , что жители «возмущены его потенциальным поведением». Напомним, Эндрю неоднократно и категорически отрицал все обвинения в свой адрес и любые правонарушения, связанные с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.

Другой житель упомянул о значительном присутствии прессы, сказав: «Жителям деревни это не нравится. Это тихая деревня».

Сам бывший принц, говорят, приближенные к нему источники, находится в депрессивном состоянии, его удручает переезд в маленький особняк и тот факт, что он не смог перевезти туда своих плюшевых медведей.