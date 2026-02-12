Эндрю Маунтбаттен-Виндзор / © Getty Images

В феврале 2022 года бывший герцог Йоркский урегулировал судебный спор с ныне покойной Вирджинией Джуффре, которая утверждала, что ее в 17-летнем возрасте трижды заставили заняться сексом с сыном королевы.

Тогда после длительной судебной тяжбы Эндрю Маунтбаттен-Виндзор получил в долг 12 миллионов фунтов стерлингов (около 16,5 миллионов долларов) от своих родителей — королевы Елизаветы II и принца Филиппа, а также брата Чарльза для выплаты компенсации Вирджинии Джуффре. Но до сих пор ничего не вернул.

Экс-принц Эндрю и Вирджиния Джуффре

Издание The Sun пишет, что покойная королева выделила 7 миллионов фунтов стерлингов на урегулирование спора в 2022 году, а еще 3 миллиона фунтов стерлингов поступили из наследства принца Филиппа — через год после его смерти. Также около 1,5 миллиона фунтов стерлингов было выплачено тогдашним принцем Чарльзом.

У Эндрю был план продать швейцарское горнолыжное шале, чтобы погасить многомиллионные кредиты королевской семьи, но позже выяснилось, что он практически ничего не получил от продажи, поскольку шале в фешенебельном швейцарском курортном городе Вербье было обременено огромными ипотечными долгами.

Бывший принц Эндрю / © Getty Images

Тогда в 2022 году семья Виндзоров согласилась профинансировать урегулирование судебной тяжбы полагая, что это поможет положить конец скандалу до платинового юбилея правленяи королевы Елизаветы II в том же году.

«Они поверили его лжи и помогли ему попытаться замять проблему. Его собственная мать, покойная королева, была безутешна из-за этого скандала. Но она не могла смириться с мыслью о том, чтобы изгнать Эндрю, который все еще оставался ее любимым сыном», — рассказывает источник.

Трудно представить, что герцог Эдинбургский мог предположить, что его сбережения в итоге будут потрачены на «молчание».

Напомним, сам Эндрю всегда отрицал, что имел какие-либо сексуальные отношения с несовершеннолетними девушками. Однако выплатив Вирджинии крупную сумму денег он обезопасил себя в том, что ему не придется предстать перед судом, хотя с момента, как всплыли новые факты, это уже под сомнением.

Фото экс-принца Эндрю, стоящего над неизвестной девушкой, из файлов Эпштейна / © Associated Press

Король Чарльз недавно сделал официальное заявление, в котором сказал, что готов поддержать любые расследования по этому вопросу, если это потребуется.

Король Чарльз III / © Getty Images

