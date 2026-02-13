- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 6063
- Время на прочтение
- 4 мин
Арендуешь 10 лет — и квартира твоя: Зеленский подписал закон
Советский Жилищный кодекс уходит в прошлое. Новый закон внедряет социальную аренду, цифровые реестры и запрет на приватизацию служебных квартир.
Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в корне меняет жилищную политику Украины и отменяет советские нормы 1983 года. Документ внедряет механизм аренды с правом выкупа и создает единую цифровую систему учета потребностей граждан.
Об этом свидетельствует Закон «Об основных принципах жилищной политики» № 4751-IX на сайте парламента.
Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики». Он закрепляет обновленные подходы к формированию и внедрению жилищной политики в Украине. Главная цель документа — создать такие условия, при которых граждане получат реальные инструменты для решения жилищного вопроса через аренду или приобретение жилья в собственность.
Закон имеет комплексный характер и формирует основу для современной государственной жилищной политики с учетом положений статьи 47 Конституции и стандартов Евросоюза. Кроме этого, документ призван обеспечить прозрачное правовое поле для привлечения международной финансовой поддержки, средств донорских структур и международных организаций для развития жилищного фонда.
Новая модель обеспечения жильем в Украине
Предусмотрено внедрение новой модели обеспечения граждан жильем. В частности, речь идет о развитии социального и служебного жилья, формировании специализированных жилищных фондов, а также применении доступных финансово-кредитных механизмов для поддержки строительства и покупки жилья и активного привлечения инвестиций в его возведение и модернизацию.
Главные новации Закона «Об основных принципах жилищной политики»
Отмена советских правил
Жилищный кодекс 1983 года теряет силу — новое законодательство приходит на смену устаревшей системе. Действующими остаются только статьи 31-42, 43-46, 47-49, 51-53, 57-60, 71, 72, 127-1322, которые будут действовать до начала функционирования Единой информационно-аналитической жилищной системы.
Внедрение системы социального и доступного жилья
Вводятся современные механизмы: социальная аренда, аренда с правом выкупа, а также доступные жилищные кредиты (ипотечные программы, лизинг). В частности, украинцы, которые живут в жилье из государственного или коммунального фонда более 10 лет, смогут заключать договор аренды с правом выкупа.
Единая цифровая система сведений о жилищном фонде Украины
В рамках реформы будет создана Единая информационно-аналитическая жилищная система и реестр жилищных потребностей, где будет аккумулироваться информация об имеющемся жилищном фонде, очередях, поданных заявлениях, а также соответствующих программах и фондах. Это позволит обеспечить прозрачный учет жилья и справедливое распределение поддержки.
Очередь на жилье
Очередь на жилье будет сохраняться, однако функционировать в цифровом формате. Все заявления будут обрабатываться через единую систему, что позволит автоматизировать процесс, уменьшить влияние чиновников и ускорить рассмотрение. Можно будет отслеживать свой статус, получать предложения и пользоваться открытыми данными о жилищных программах.
Запрет приватизации служебного и коммунального жилья
Жилье, находящееся в собственности государства или громады, больше не будет подлежать приватизации по предыдущей практике. Это направлено на сохранение государственного и коммунального жилищного фонда для его целевого использования — обеспечения жильем тех, кто в этом нуждается.
Льготы для уязвимых категорий
Для отдельных групп граждан — в частности лиц, которые покидают интернаты или являются сиротами, — определены конкретные сроки и механизмы предоставления временного или социального жилья, а также предусмотрены льготные условия кредитования.
Участие общественности и прозрачность процессов
Гарантируется открытый доступ к информации о жилищных фондах, их состоянии и процедурах распределения, что сделает невозможным существование закрытых списков и непрозрачных очередей.
Для граждан это означает, что:
практика устаревших очередей постепенно отойдет в прошлое — ее заменит цифровая прозрачная система;
электронный механизм распределения жилья обеспечит полную открытость процедур, минимизирует субъективное вмешательство, сократит бюрократические препятствия и существенно уменьшит коррупционные риски при принятии решений;
появятся новые инструменты для аренды доступного жилья с возможностью последующего выкупа;
государственная поддержка (льготы, кредиты) станет более системной и четко урегулированной.
Закон вступит в силу со дня, который наступит после его официального опубликования.
К слову, в декабре 2025 года в Украине запустили программу жилищных ваучеров на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ с временно оккупированных территорий. Подать заявку можно через «Дию», если у ветерана (УБД или ЛИВВ) нет собственного жилья на подконтрольной территории и ранее он не получал компенсаций. Сертификат позволяет приобрести готовое жилье, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку, при этом ваучеры членов одной семьи можно объединять. Средства будут перечислять безналично продавцу или банку, а дату начала выплат объявят позже.