Жилье / © ТСН.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который в корне меняет жилищную политику Украины и отменяет советские нормы 1983 года. Документ внедряет механизм аренды с правом выкупа и создает единую цифровую систему учета потребностей граждан.

Об этом свидетельствует Закон «Об основных принципах жилищной политики» № 4751-IX на сайте парламента.

Зеленский 12 февраля подписал Закон «Об основных принципах жилищной политики». Он закрепляет обновленные подходы к формированию и внедрению жилищной политики в Украине. Главная цель документа — создать такие условия, при которых граждане получат реальные инструменты для решения жилищного вопроса через аренду или приобретение жилья в собственность.

Закон имеет комплексный характер и формирует основу для современной государственной жилищной политики с учетом положений статьи 47 Конституции и стандартов Евросоюза. Кроме этого, документ призван обеспечить прозрачное правовое поле для привлечения международной финансовой поддержки, средств донорских структур и международных организаций для развития жилищного фонда.

Новая модель обеспечения жильем в Украине

Предусмотрено внедрение новой модели обеспечения граждан жильем. В частности, речь идет о развитии социального и служебного жилья, формировании специализированных жилищных фондов, а также применении доступных финансово-кредитных механизмов для поддержки строительства и покупки жилья и активного привлечения инвестиций в его возведение и модернизацию.

Главные новации Закона «Об основных принципах жилищной политики»

Отмена советских правил

Жилищный кодекс 1983 года теряет силу — новое законодательство приходит на смену устаревшей системе. Действующими остаются только статьи 31-42, 43-46, 47-49, 51-53, 57-60, 71, 72, 127-1322, которые будут действовать до начала функционирования Единой информационно-аналитической жилищной системы.

Внедрение системы социального и доступного жилья

Вводятся современные механизмы: социальная аренда, аренда с правом выкупа, а также доступные жилищные кредиты (ипотечные программы, лизинг). В частности, украинцы, которые живут в жилье из государственного или коммунального фонда более 10 лет, смогут заключать договор аренды с правом выкупа.

Единая цифровая система сведений о жилищном фонде Украины

В рамках реформы будет создана Единая информационно-аналитическая жилищная система и реестр жилищных потребностей, где будет аккумулироваться информация об имеющемся жилищном фонде, очередях, поданных заявлениях, а также соответствующих программах и фондах. Это позволит обеспечить прозрачный учет жилья и справедливое распределение поддержки.

Очередь на жилье

Очередь на жилье будет сохраняться, однако функционировать в цифровом формате. Все заявления будут обрабатываться через единую систему, что позволит автоматизировать процесс, уменьшить влияние чиновников и ускорить рассмотрение. Можно будет отслеживать свой статус, получать предложения и пользоваться открытыми данными о жилищных программах.

Запрет приватизации служебного и коммунального жилья

Жилье, находящееся в собственности государства или громады, больше не будет подлежать приватизации по предыдущей практике. Это направлено на сохранение государственного и коммунального жилищного фонда для его целевого использования — обеспечения жильем тех, кто в этом нуждается.

Льготы для уязвимых категорий

Для отдельных групп граждан — в частности лиц, которые покидают интернаты или являются сиротами, — определены конкретные сроки и механизмы предоставления временного или социального жилья, а также предусмотрены льготные условия кредитования.

Участие общественности и прозрачность процессов

Гарантируется открытый доступ к информации о жилищных фондах, их состоянии и процедурах распределения, что сделает невозможным существование закрытых списков и непрозрачных очередей.

Для граждан это означает, что:

практика устаревших очередей постепенно отойдет в прошлое — ее заменит цифровая прозрачная система;

электронный механизм распределения жилья обеспечит полную открытость процедур, минимизирует субъективное вмешательство, сократит бюрократические препятствия и существенно уменьшит коррупционные риски при принятии решений;

появятся новые инструменты для аренды доступного жилья с возможностью последующего выкупа;

государственная поддержка (льготы, кредиты) станет более системной и четко урегулированной.

Закон вступит в силу со дня, который наступит после его официального опубликования.

К слову, в декабре 2025 года в Украине запустили программу жилищных ваучеров на 2 млн грн для ветеранов-ВПЛ с временно оккупированных территорий. Подать заявку можно через «Дию», если у ветерана (УБД или ЛИВВ) нет собственного жилья на подконтрольной территории и ранее он не получал компенсаций. Сертификат позволяет приобрести готовое жилье, инвестировать в новостройку или оформить ипотеку, при этом ваучеры членов одной семьи можно объединять. Средства будут перечислять безналично продавцу или банку, а дату начала выплат объявят позже.