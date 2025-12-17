В Украине урегулируют работу риелторов — новые правила на рынке недвижимости

Риелторы в Украине будут работать по четким правилам

В Верховной Раде планируют на законодательном уровне упорядочить работу риелторов. Для этого после принятия базового закона о жилищной политике будет создана отдельная рабочая группа, которая наработает правила для рынка недвижимости.

Об этом сообщила председатель Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

По ее словам, вопросы регулирования риелторской деятельности будут рассматриваться уже после окончательного принятия законопроекта «Об основных принципах жилищной политики» (№12377), который подготовлен к второму чтению. В течение месяца после его принятия и подписания комитет должен представить парламенту конкретные законодательные предложения по работе специалистов по недвижимости.

Елена Шуляк отметила, что сегодня в Украине, по разным оценкам, работает до 40 тысяч риелторов, однако точных данных о количестве таких специалистов нет. Также отсутствует четкое понимание стандартов качества их услуг.

«В Украине урегулируют деятельность риелторов. Оплата услуг должна отражать объем работы и уровень ответственности», — подчеркнула председатель Комитета по организации государственной власти.

Она подчеркнула, что клиенты должны получать услуги прозрачно, по понятной цене, которая будет соответствовать реальному объему проделанной работы, а не формальному доступу к информации. При этом регулирование не должно приводить к монополизации рынка.

Вопрос упорядочения деятельности риелторов стал особенно актуален после того, как в сентябре петиция с требованием урегулировать этот рынок набрала необходимое количество голосов на сайте Кабинета министров. Авторы обращения указывали на случаи взыскания комиссий в размере 50–100% от стоимости аренды или 2–5% в случае покупки жилья даже без фактического привлечения риелтора.

В петиции предлагалось ввести обязательную регистрацию риелторов, минимальные требования к квалификации, письменное оформление сотрудничества с клиентами, а также административную ответственность за нарушение правил.

После этого премьер-министр Юлия Свириденко поручила профильным ведомствам проработать возможные механизмы урегулирования рынка риелторских услуг с учетом экономической ситуации и потребностей государства.

Между тем, аренда квартир в Украине дешевеет, а покупка — дорожает. Рынок недвижимости показывает неравномерную динамику: стоимость покупки жилья на первичном и вторичном рынках продолжает расти.