ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Число пострадавших из-за удара РФ по Запорожью возросло

Из-за атаки на Запорожье 17 декабря выросло количество пострадавших.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Запорожье 17 декабря

Запорожье 17 декабря

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара. Цифра составляет 30 человек, из них 5 — дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных человека.

«Аварийно-спасательные работы завершены», — отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что днем 17 декабря в Запорожье раздалась серия взрывов. Стало известно, что российские войска ударили по двум жилым домам. Под завалами могут находиться люди.

Стало известно, что ранения получили по меньшей мере 26 человек, из них — один ребенок.

Также целью неприятеля стал объект инфраструктуры. Последствия уточняются.

Дата публикации
Количество просмотров
118
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie