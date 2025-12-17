Число пострадавших из-за удара РФ по Запорожью возросло

Запорожье 17 декабря

В Запорожье увеличилось количество пострадавших в результате российского авиаудара. Цифра составляет 30 человек, из них 5 — дети.

Об этом сообщает ГСЧС.

Психологи ГСЧС оказали помощь 27 гражданам, из них 2 ребенка и 2 маломобильных человека.

«Аварийно-спасательные работы завершены», — отметили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что днем 17 декабря в Запорожье раздалась серия взрывов. Стало известно, что российские войска ударили по двум жилым домам. Под завалами могут находиться люди.

Стало известно, что ранения получили по меньшей мере 26 человек, из них — один ребенок.

Также целью неприятеля стал объект инфраструктуры. Последствия уточняются.