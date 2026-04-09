Натуральные краски для пасхальных яиц — как сделать красивые и яркие цвета
Пасха приближается, а вместе с ней и желание украсить праздничный стол оригинальными, красивыми яйцами.
Забудьте об искусственных красителях, блогер Джен Уотсон рассказала, как создать яркие яйца, с помощью только того, что уже есть в вашей кухне. Натуральные краски для яиц становятся все популярнее среди тех, кто ценит экологичность, здоровый образ жизни и эстетику ручной работы. С помощью простых продуктов, таких как лук, свекла, куркума, ягоды и капуста, можно получить уникальные оттенки, от насыщенного розового до глубокого синего, без капли химии.
Из чего сделать краску
Чтобы получить краску, понадобятся только вода и один из этих ингредиентов:
Кожура красного лука — розово-красные оттенки
Кожура желтого лука — теплые оранжевые тона
¼ стакана куркумы — яркий желтый
Черника — синий
Сушеный гибискус — лаванда или индиго
Фиолетовая капуста — синий для белых яиц и зеленый для коричневых
2 стакана тертой свеклы — розовый для белых и бордовый для коричневых
Покраска
Вскипятите 2 стакана воды с выбранным ингредиентом и держите на маленьком огне 15-30 мин.
Процедите жидкость.
Добавьте 1 ст. л белого уксуса на 1 стакан краски.
Замочите предварительно отваренные яйца, и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь.
Достаньте, высушите и слегка натрите маслом для блеска.
Лайфхак: погружайте яйца несколько раз, давайте им высохнуть между погружениями, чтобы получить более насыщенный цвет.
Натуральное окрашивание яиц — не только об экологии, но и о творчестве и удовольствии от процесса. Несколько простых ингредиентов из кухни помогут создать настоящие художественные работы на вашем пасхальном столе. И самое главное, такие яйца не только красивые, но и абсолютно безопасны для употребления.
В этом году позвольте себе играть с цветами, сочетать оттенки и создавать яйца, которые станут изюминкой праздника.