Пасхальные яйца / © Credits

Забудьте об искусственных красителях, блогер Джен Уотсон рассказала, как создать яркие яйца, с помощью только того, что уже есть в вашей кухне. Натуральные краски для яиц становятся все популярнее среди тех, кто ценит экологичность, здоровый образ жизни и эстетику ручной работы. С помощью простых продуктов, таких как лук, свекла, куркума, ягоды и капуста, можно получить уникальные оттенки, от насыщенного розового до глубокого синего, без капли химии.

Из чего сделать краску

Чтобы получить краску, понадобятся только вода и один из этих ингредиентов:

Кожура красного лука — розово-красные оттенки

Кожура желтого лука — теплые оранжевые тона

¼ стакана куркумы — яркий желтый

Черника — синий

Сушеный гибискус — лаванда или индиго

Фиолетовая капуста — синий для белых яиц и зеленый для коричневых

2 стакана тертой свеклы — розовый для белых и бордовый для коричневых

Покраска

Вскипятите 2 стакана воды с выбранным ингредиентом и держите на маленьком огне 15-30 мин. Процедите жидкость. Добавьте 1 ст. л белого уксуса на 1 стакан краски. Замочите предварительно отваренные яйца, и поставьте в холодильник на несколько часов или на ночь. Достаньте, высушите и слегка натрите маслом для блеска.

Лайфхак: погружайте яйца несколько раз, давайте им высохнуть между погружениями, чтобы получить более насыщенный цвет.

Натуральное окрашивание яиц — не только об экологии, но и о творчестве и удовольствии от процесса. Несколько простых ингредиентов из кухни помогут создать настоящие художественные работы на вашем пасхальном столе. И самое главное, такие яйца не только красивые, но и абсолютно безопасны для употребления.

В этом году позвольте себе играть с цветами, сочетать оттенки и создавать яйца, которые станут изюминкой праздника.