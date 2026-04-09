Эль Фэннинг завязала на шею кожаный платок и так не делал еще никто

Эль Фэннинг / © Associated Press

Реклама

Актриса Эль Фаннинг накануне своего дня рождения, которое у нее 9 апреля, посетила презентацию мини-сериала «У Марго проблемы с деньгами». В этом проекте она исполнила главную роль, поэтому подобрала особый наряд.

Девушка надела маскулинный костюм от Givenchy из коллекции осень-зима 2026, который состоял из двубортного жакета и свободных брюк в полоску. Главным акцентом и изюминкой образа стал аксессуар на шее Эль — актриса завязала кожаный платок винного цвета.

Оттенок этого необычного аксессуара на ее шее перекликался с оттенком ярко-красной помады. Свои роскошные белокурые волосы Фэннинг распустила, а также завершила образ украшениями от Cartier.

Реклама

Сериал является экранизацией романа Руфи Торп. В нем рассказывается о бурной судьбе Марго Миллет, которая после романа со своим преподавателем английского языка в колледже забеременела. Главная героиня, которую играет Фэннинг, решает обеспечить себя с помощью OnlyFans. В сериале появится актриса Мишель Пфайффер, которая сыграет мать героини, а также в шоу задействована Николь Кидман, которая тоже посетила премьеру в Нью-Йорке.

Николь Кидман и Эль Фэннинг / © Associated Press