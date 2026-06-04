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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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Время на прочтение
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Способ посадки "Три сестры": древний метод для идеального огорода, который снова в тренде

Метод «Три сестры» веками использовали коренные народы Северной Америки. Кукуруза, фасоль и тыква образуют естественный союз, где каждое растение поддерживает другое.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Тыква

Тыква / © Associated Press

Британский садовод Джейми Уолтон называет метод «Три сестры» одним из самых известных примеров компанейской посадки — подхода, когда различные культуры выращиваются вместе для взаимной пользы.

Корни этой аграрной практики уходят в традиции коренных народов Америки. Ее философия базируется на принципе биоразнообразия и взаимоподдержки, когда растения не конкурируют между собой, а сотрудничают. Секрет заключается в правильном сочетании трех культур:

  • Кукуруза вырастает высокой и становится естественной опорой для вьющихся бобов.

  • Фасоль обогащает почву азотом, который необходим для роста других растений.

  • Тыква или другие тыквенные культуры стелются по земле, удерживают влагу, подавляют сорняки и помогают защищать почву от эрозии.

Вместе они создают почти самодостаточную экосистему, где каждый элемент работает на общий результат.

Как работает система «Три сестры»

По словам Уолтона, даже в прохладном климате этот метод может давать отличные результаты. Хотя короткое и прохладное лето иногда затрудняет выращивание теплолюбивых культур.

Схема посадки довольно проста. После того как минует риск заморозков, кукурузу и тыкву высаживают рядами или кругами. Когда стебли кукурузы достигают примерно 15-20 сантиметров в высоту, вокруг них высевают семена вьющейся фасоли.

Фасоль быстро прорастает и начинает подниматься по стеблям кукурузы. В это время тыква формирует крупные листья и цветы, которые впоследствии превращаются в плоды. Кукуруза же выпускает метелки, пыльца с которых переносится ветром на початки, где постепенно формируются сладкие зерна.

В результате на одном участке одновременно растут три культуры, которые поддерживают друг друга в течение всего сезона.

Древний метод в современном саду

Джейми Уолтон не ограничивается только открытым грунтом. Для подстраховки он также выращивает «Три сестры» в политуннеле — популярной разновидности теплицы.

В закрытом пространстве он адаптирует систему под имеющиеся условия, например, использует компактные сорта кукурузы и тыквы, а вместо вьющейся фасоли высаживает карликовую французскую фасоль. Это позволяет оставить место для других культур, в частности перца и чили.

Отдельным экспериментом стали долгоплодные сорта фасоли, которые прекрасно чувствуют себя даже в контейнерах и придают саду экзотический вид. Такой подход показывает, что древнюю систему можно легко адаптировать не только к большим огородам, но и к небольшим теплицам, городским садам или даже выращиванию в горшках.

Актуальность метода «Три сестры»

Современное сельское хозяйство в значительной степени опирается на химические удобрения, монокультуры и интенсивное использование ресурсов. На этом фоне метод «Три сестры» имеет удивительно современный вид, хотя его история насчитывает много веков.

Он помогает естественным способом улучшать плодородие почвы, сохранять влагу и поддерживать биоразнообразие без чрезмерного вмешательства человека. Именно поэтому все больше садоводов обращаются к традиционным знаниям коренных народов в поисках ответов на современные экологические вызовы.

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Дата публикации
Количество просмотров
157
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