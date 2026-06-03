Почему аристократки 18 века притворялись пастушками: странная мода прошлого

Портрет леди в роли пастушки / © Getty Images

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По словам историка Эми Боингтон, большинство этих женщин, вероятно, никогда в жизни не прикасались к овцам. Они просто играли роль невинных пастушек, которые наслаждаются природой среди полей.

Мода на образ пастушки на самом деле не имела ничего общего с уходом за овцами — она была о свободе. Вдохновленная поэзией Древней Греции и Рима, в частности идеей Аркадии, элита стремилась создать образ простоты, невинности и близости к природе. Это был побег от душной искусственности королевских дворов.

Но стоит четко понимать: это не имело ничего общего с настоящими крестьянами. Реальные крестьяне в полях мерзли, жили в бедности, голодали и тяжело работали почти даром. Эстетика пастушки была тщательно отфильтрованной и приукрашенной версией реальности. Эти женщины не грязные, им не холодно, и уж точно они не голодные, они одеты в свои лучшие платья из шелка и бархата, украшенные цветами и лентами. Это была своеобразная «шикарная бедность» — романтизированная мода на простую жизнь.

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Эти женщины стоят в вымышленных пейзажах. Эти овцы — условность, иногда они даже не изображены рядом. Посохи, которые они держат, — лишь реквизит. Все это было способом продемонстрировать добродетель, невинность и одновременно привлекательность на брачном рынке. Большинство таких портретов изображают незамужних женщин. Они подчеркивали свою чистоту и якобы неиспорченность изменчивой модой своего времени.

И все же, парадоксально, они сами подчинялись моде — моде на такой тип портретов. Существует множество подобных картин начала 18 века именно потому, что эта поза была самой популярной и самой модной.

Поэтому в следующий раз, когда увидите на картине женщину с овцой, пастушьим посохом и на фоне идиллического пейзажа, поинтересуйтесь, кто она. Почти наверняка это будет богатая аристократка, которая сияет в своем дорогом и роскошном платье.

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