Что посадить в тени: 6 растений с серебристыми листьями, которые будто светятся в темноте

Яснотка "Белая Нэнси" / © Credits

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Уголки сада, над которыми всегда тень, могут быть сложными. Рассеянного света недостаточно, чтобы подчеркнуть темно-зеленые листья, поэтому бордюры, выходящие на север, и кроны под деревьями могут казаться потерянными территориями. Но намеренно вводя светоотражающие, пестрые листья в свой ландшафт, вы можете захватить и увеличить каждый сантиметр рассеянного света, превратив тусклое углубление в интересный очаг, который будто светится в темноте.

GardeningKnowHow предлагает обратить внимание на эти 6 растений, которые буквально зажгут затененные уголки вашего сада.

При посадке тенистого сада эти серебристые растения могут помочь отражать больше света и создавать ослепительные фокусные точки. В отличие от темно-зеленых листьев, которые поглощают свет, эти растения имеют высокую концентрацию белого, кремового и серебристого пигмента, что усиливает фактор мерцания. А лучше всего для вашего многолетнего тенистого сада то, что вам не нужны цветы, чтобы осветить ваше пространство. Эти серебристолистные растения неустанно работают с ранней весны до первых сильных осенних заморозков. Они предлагают месяцы непрерывного интереса и остаются яркими даже в пасмурные дни.

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Посадка сейчас дает этим сортам шанс сформировать прочную корневую систему до наступления пика летней жары. Если правильно посадить растения, они могут справиться с небрежностью, требуя лишь минимального ухода, чтобы сиять в тени. Поэтому, если вы хотите динамических ослепительных растений при слабом освещении, эти идеи сияющих серебристых растений могут помочь вам подарить вашему саду лучшее сияние в течение всего вегетационного периода.

Прежде чем высаживать серебристые растения, несколько небольших подготовительных мероприятий принесут огромные дивиденды. Многие из этих серебристолистных чемпионов неприхотливы к уходу и очень устойчивы к небрежности после того, как приживутся. Однако тенистые участки (особенно те, что под взрослыми деревьями или вдоль фундаментов домов) часто страдают от истощенной, сухой почвы или тяжелой глины, которая задерживает застойную влагу. Чтобы улучшить здоровье растений, вам нужна богатая, губчатая структура почвы, которая хорошо дренируется и является очень плодородной.

Осторожно удалите любой зимний мусор или агрессивные сорняки с бордюра. Положите слой богатого, хорошо перепревшего органического вещества, такого как компост. Слегка внесите этот органический материал в верхние 15 см вашей почвы. Это значительно улучшит аэрацию, стимулирует полезную микробную активность и обеспечит доступ нежных корней к влаге и кислороду.

Серебристо-белые листья нуждаются в высококонтрастном фоне, чтобы создать эффект свечения в темноте. Сочетайте свои растения с темной мульчей из измельченной коры. Посадка возле темно окрашенных заборов, фундаментов из темно-красного кирпича или густых вечнозеленых фонов усилит люминесцентное качество этих серебристых растений.

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Бруннера «Джек Фрост»

Бруннера крупнолистная — это кустистый, низкорослый многолетник с большими, красивыми листьями в форме сердца. Листья выдающегося «Джека Фроста» серебристые с темно-зелеными прожилками и четкой зеленой внешней каймой. Серебристые пятна прекрасно отражают свет, и бруннера процветает в частичной и даже полной тени в зонах USDA 3-8. Растение также приносит изящные, воздушные кусты цветов, похожих на незабудки, создающие потрясающий контраст с матовым фоном.

Разместите «Джек Фрост» вдоль передних краев тенистых дорожек или под высокими, длинноногими кустами. Хотя она очень устойчива, лучше всего держать ее подальше от резкого полуденного солнца, которое обожжет листья и сделает их хрустящими, непривлекательными и коричневыми. Бруннера лучше всего растет на богатых органических почвах. После приживления она требует минимального ухода и игнорируется оленями и кроликами. Для естественного контраста посадите рядом с широколиственными хостами или темнолистыми коралловыми колокольчиками.

Японский папоротник

Папоротники являются одними из самых теневыносливых растений, они процветают даже в глубокой тени, где другие растения отказываются расти. Японский папоротник (Athyrium niponicum «Pictum») подходит для зон 3-8 в частичной или глубокой тени и почве, которая влажная, но хорошо дренируется. Этот сорт папоротника имеет завораживающее сочетание металлического серебристого, пыльно-голубовато-зеленого и насыщенного бордового оттенков листьев. Арочные листья придает элегантности и тактильной мягкости тяжелым, застойным пространствам, создавая мерцающее, кинетическое световое шоу. Он вырастает примерно до 45 см в высоту.

Выберите место, защищенное от сухих ветров. Этот папоротник ненавидит засушливые условия, поэтому регулярное увлажнение является ключевым в течение первого сезона. Этот супергерой тени, который всегда готов к использованию по принципу «посади и забудь», не требует подвязки или тщательной обрезки, но не позволяйте ему полностью пересохнуть. Посадите их в структурные карманы рядом с широколиственными голубыми хостами, такими как «Halcyon», или разместите их под навесом старых рододендронов, где их металлические оттенки могут блестеть на фоне темной древесины.

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Яснотка «Белая Нэнси»

Пятнистая мертвая крапива (Lamium maculatum) — это замечательное вечнозеленое почвопокровное растение, которое образует плотный, защищающий от сорняков коврик из чистого серебряного освещения в частичной и полной тени (зоны 4-8). Сорт «Белая Нэнси» имеет небольшие листья в форме сердца, покрытые металлическим серебристо-белым цветом с темно-зелеными краями. Эти листья покрываются белоснежными цветами, которые подчеркивают первозданную, прохладную внешность растения.

Яснотка «Белая Нэнси» может процветать в сухой тени, как только ее корни найдут свою точку опоры. Это делает ее идеальной для посадки под деревьями с неглубокими корнями или вдоль сухих стен фундамента. Чтобы создать пушистый, густой вид и предотвратить появление пятнистой середины, подстригите растение наполовину после того, как весеннее цветение завянет.

Гейхера «Серебряные огурцы»

Коралловые колокольчики (гейхеры) имеют потрясающее разнообразие цветов листьев, но серебристые сорта имеют особую интенсивность. Для яркого освещения тени прекрасно подойдет сорт «Серебряные огурцы». Это многолетнее растение, растущее на кочке, имеет большие фестончатые листья с ярким металлическим блеском, подкрепленное сентиментальным фиолетовым. В середине лета она выпускает тонкие стебли с ярко-розовыми цветами, которые привлекают насекомых, но настоящей звездой является блестящая листва, которая цветет месяцами в зонах 4-9.

Эти серебряные звезды нуждаются в рыхлой, воздушной почвенной смеси. Во время посадки насыпьте почву, чтобы обеспечить отвод лишней воды от кроны. В северных зонах эти растения выносливы, но в южных регионах им полезна послеобеденная тень и хороший слой мульчи.

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Медуница «Экскалибур»

Медуница (pulmonaria) — один из самых ярких и устойчивых многолетних растений раннего сезона, который можно выращивать в зонах 3-8. Такие сорта, как «Excalibur», выведены для того, чтобы расширить границы серебристых листьев в полной или полутени. Листья ланцетовидной формы почти полностью серебристо-белые, обрамленные тонким темно-зеленым краем. Листья также покрыты пухом, который защищает от оленей и кроликов. Воронкообразные цветы распускаются розово-розовыми и созревают до синего цвета.

Это почвопокровное растение процветает в прохладных, влажных местах, поэтому оно прекрасно подходит для стены, выходящей на север, или для низко расположенной дорожки. Если листья летом начнут выглядеть уставшими, срежьте растение до земли, чтобы в течение нескольких недель получить новую кучу блестящих серебристых листьев.

Каладиум «Moonli» свет

Для тенистых садов в более теплом климате отличным вариантом является слоново ухо или каладиум. Каладиумы (также известные как крылья ангела), которые часто ценятся как комнатные растения, могут расти на открытом воздухе как многолетнее растение в зонах 9-11. Они любят тень, богатую почву и большое количество влаги. Другие серебристые растения в этом списке являются выносливыми многолетниками, но каладиумы — это нежные тропические клубни. Их массивные листья в форме сердца имеют светлый, призрачно-белый цвет, обозначенный бледно-зелеными прожилками и каймой.

Поскольку каладиумы являются тропическими растениями, они стремятся к теплу, влажности и богатой, влагоудерживающей почве. Сажайте их только после того, как минует риск последних заморозков, а температура почвы достигнет 15°C. Эти растения нуждаются в рыхлой, суглинистой почве, чтобы их клубни не гнили. Вы можете выкопать клубни в октябре, чтобы хранить их в помещении на зиму. Сгруппируйте несколько серебристых каладиумов на фоне темно-черного колеуса или темных папоротников для высокой интенсивности посадки.

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Создание светоотражающего заповедника в самых темных уголках вашего двора не означает, что вам придется довольствоваться скучной монотонностью. Кроме того, что эти серебристолистные сорта обеспечивают безупречную надежность в условиях низкой освещенности, они мгновенно привносят структурный интерес и привлекательную элегантность в любой бордюр или контейнер для патио. Приготовьтесь наблюдать, как ваш сад сияет от рассвета до глубоких сумерек.

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