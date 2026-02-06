Самый громкий скандал Супербоула, когда Джанет Джексон обнажила грудь во время выступления

Джанет Джексон и Джастин Тимберлейк / © Associated Press

Уже 8 февраля в США состоится одно из самых обсуждаемых событий зимы — финальный матч Национальной футбольной лиги Супербоул, который ежегодно у экранов собирает миллионы зрителей. Шоу кроме самой игры также известно тем, что в перерыве на нем выступает известный хедлайнер.

Для приглашенных артистов большая честь выступить на этом шоу и обычно подготовка к нему длится не один месяц. Однако шоу, которое состоялось 22 года назад обернулось настоящим скандалом для артистов.

1 февраля 2004 года в перерыве Супербоула XXXVIII произошел ныне печально известный инцидент, который теперь называют «Ниплгейт», когда певица Джанет Джексон выступала вместе с Джастином Тимберлейком.

В самом финале их выступления Тимберлейк сорвал часть костюма певицы, что в результате обнажило одну ее грудь. Однако сосок артистки был украшен золотистой декоративной накладкой в виде солнца.

Инцидент вызвал громкий скандал, ведь сотни тысяч жалоб поступили в Федеральную комиссию по связи, канал CBS (который транслировал Супербоул) был оштрафован, а карьера Джексон пострадала. Пару поп-звезд обвинили в том, что они инсценировали все это ради публичности — что и Джексон, и Тимберлейк отрицают.

Джексон извинилась после выступления, заявив, что инцидент был случайным и непреднамеренным, объяснив, что Тимберлейк должен был лишь стянуть верхнее бюстье и оставить красный кружевной бюстгальтер целым.

Наряды Джексон разработал известный дизайнер Александр Маккуин.

«Я не обвиняю его; он не порвал его. Александр так великолепен в своем деле — он гений».

В январе 2018 года стало известно, что Джексон попросила Марчелло Гарсона перешить кожаную одежду, которую она привезла в Хьюстон, чтобы надеть ее во время шоу в перерыве, и подписала соглашение о неразглашении, прежде чем перешить одежду. Также в апреле 2021 года стилист знаменитостей Уэйн Скотт Лукас заявил, что инцидент был спланирован Тимберлейком, который пытался затмить выступление своей бывшей девушки Бритни Спирс на церемонии MTV Video Music Awards, на которой она поцеловала Мадонну.

Эту версию событий подкрепило издание USA Today, которое в 2018 году сообщило, что Лукаса видели за покупкой накладки для соска в виде солнца в выходные перед Супербоулом, при этом он якобы сказал художнику, у которого его приобрел: «Хорошо, смотрите шоу в перерыве… В конце будет сюрприз».

В документальном фильме Hulu Malfunction: The Dressing Down of Janet Jackson, вышедшем в ноябре 2021 года, бывший режиссер Супербоула Бет Маккарти-Миллер и продюсер Салли Фраттини подтвердили, что Тимберлейк был проинформирован о новой хореографии командой Джанет Джексон за 20 минут до начала шоу — после того, как он прилетел в Хьюстон.