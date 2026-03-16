Королева Мэри сменила три образа во время поездки в Австралию с мужем королем Фредериком X

Королева Мэри и король Фредерик X / © Getty Images

Реклама

У Мэри и Фредерика состоялась официальная встреча в Доме правительства, резиденции генерал-губернатора. Там королевскую пару приняла Сэм Мостин и ее супруг Симеон Беккет.

В течение дня Мэри сменила три совершенно разных наряда. Она появилась в платье цвета слоновой кости с нежной цветочной вышивкой и оборками Claes Iversen и надела шляпу с вуалью, дополнив образ нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках.

Также король и королева посетили церемонию возложения венков к Австралийскому военному мемориалу, одному из самых символичных мест страны. Королева надела в этот раз синее платье-миди, украшенное бантами и такого же цвета ободок на голову, а туфли подобрала из коли рептилии. Лук Мэри дополняли серьги с бриллиантами и сапфирами и такая же брошь на груди.

Реклама

После этого они встретились с премьер-министром Австралии Антони Албанезе и членами Парламентской группы дружбы между Данией и Австралией. Королева была в молочном брючном костюме, а сверху надела пудровый жакет, подобрала к образу светлые туфли-лодочки и сумку в тон. Она также надела серьги-висюльки в виде капель и кольцо с камнем.

Ранее мы показывали, как прошел первый день визита королевы и короля Дании в Австралию и образы Ее Величества для более неформальных встреч.