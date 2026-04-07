Нидерландская королевская семья отдыхает в Италии: как выглядит их любимое место для отпуска
Королевская семья Нидерландов устроила себе пасхальные каникулы и отправилась в отпуск.
Самолет, на котором регулярно летают Виллем-Александр и Максима, принадлежащий правительству Нидерландов, вылетел в это воскресенье из Боттегино-ди-Зокка, где находится небольшой аэродром или взлетная полоса, часто используемая частными рейсами или вертолетами, соединяющими роскошные виллы с международными аэропортами Флоренции или Пизы. Он также расположен очень близко к Таварнелле-Валь-ди-Пеза, где находится поместье принцессы Беатрикс, Рокко-деи-Драгони.
Принцесса Беатрикс купила свою виллу в Таварнелле-Валь-ди-Пеза в 1970-х годах, и это ее «счастливое место». Она окружена гектарами виноградников и оливковых рощ, что позволяет им прогуливаться, не опасаясь фотографирования, пишет Vanitatis. Поместье может похвастаться частным бассейном, окруженным высокими кипарисами, которые служат естественным барьером от объективов папарацци.
В отличие от испанской королевской семьи, которая обычно появляется в Мадриде во время Страстной недели, семья Оранских снова предпочла анонимность, проведя Страстную неделю в итальянской сельской местности.
К королю и королеве, вероятно, присоединились их три дочери, Амалия, Алексия и Ариана, воспользовавшись своими каникулами.
