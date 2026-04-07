Нидерландская королевская семья отдыхает в Италии: как выглядит их любимое место для отпуска

Королевская семья Нидерландов

Самолет, на котором регулярно летают Виллем-Александр и Максима, принадлежащий правительству Нидерландов, вылетел в это воскресенье из Боттегино-ди-Зокка, где находится небольшой аэродром или взлетная полоса, часто используемая частными рейсами или вертолетами, соединяющими роскошные виллы с международными аэропортами Флоренции или Пизы. Он также расположен очень близко к Таварнелле-Валь-ди-Пеза, где находится поместье принцессы Беатрикс, Рокко-деи-Драгони.

Принцесса Беатрикс купила свою виллу в Таварнелле-Валь-ди-Пеза в 1970-х годах, и это ее «счастливое место». Она окружена гектарами виноградников и оливковых рощ, что позволяет им прогуливаться, не опасаясь фотографирования, пишет Vanitatis. Поместье может похвастаться частным бассейном, окруженным высокими кипарисами, которые служат естественным барьером от объективов папарацци.

Кронпринцесса Нидерландов Максима, королева Нидерландов Беатрикс, принцесса Амалия, кронпринц Виллем Александр и принцесса Алексия позируют во время фотосессии в своей итальянской летней резиденции 6 июля 2006 года в Таварнелле, Италия / © Getty Images

В отличие от испанской королевской семьи, которая обычно появляется в Мадриде во время Страстной недели, семья Оранских снова предпочла анонимность, проведя Страстную неделю в итальянской сельской местности.

К королю и королеве, вероятно, присоединились их три дочери, Амалия, Алексия и Ариана, воспользовавшись своими каникулами.

