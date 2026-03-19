Принцесса Кейт вдохновилась образом своей свекрови Дианы, выбирая наряд для выхода в свет

Принцесса Уэльская Диана в красном платье от Кэтрин Уокер и шляпе от Филипа Сомервилла присутствовала тогда на выпускном параде в Королевском военно-морском колледже Дартмута, в Девоне. Это был апрель 1989 года.

Принцесса Диана долгое время служила образцом для подражания в моде своей невестке Кейт Миддлтон, и ее серое платье-пальто от Tolu Coker, которое она надела, чтобы начать государственный визит президентской четы Нигерии вместе со своим мужем принцем Уильямом, является ярким тому примером.

На Кэтрин было пальто-платье с контрастными лацканами цвета слоновой кости от британско-нигерийского дизайнера Толу Кокер, когда она и ее муж принц Уильям прибыли вчера в отель Fairmont в Виндзоре, чтобы поприветствовать президентскую чету Нигерии.

Наряд принцессы Дианы был создан Кэтрин Уокер и представлял собой красное платье с белыми деталями, причем шесть пуговиц были заметно расположены на передней части платья-пальто, как и на наряде принцессы Кейт.

Напомним, вечером на государственном банкете принцесса Кэтрин появилась в изумрудном шифоновом платье с высоким воротником и полупрозрачными пышными рукавами от Andrew Gn и своей любимой тиаре «Узелки любви», которая когда-то принадлежала Диане.