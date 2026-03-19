Принцесса Уэльская блистала на государственном банкете в роскошном платье и в любимой тиаре

Кейт и Уильям Уэльские и принц Эдвард / © Getty Images

Банкет был организованный королем Чарльзом и королевой Камиллой в честь президента Нигерии Болы Тинубу и его жены Олуреми Тинубу, которые в настоящее время находятся с визитом в стране.

Принцесса Уэльская появилась на банкете в изумрудном шифоновом платье с высоким воротником и полупрозрачными пышными рукавами от Andrew Gn и своей любимой тиаре «Узелки любви», которую носит на банкеты чаще всего. В руках у Кэтрин был клатч Jenny Packham, расшит камнями, а обута она была в туфли из зеленого атласа от Manolo Blahnik.

Кейт и Уильям Уэльские и принц Эдвард / © Getty Images

В ушах у Кейт были серьги-висюльки с сапфировой бахромой королевы-матери, волосы она распустила и накрутила красивыми локонами и сделала выразительный вечерний макияж.

Принцесса Уэльская / © Getty Images

Принцесса Уэльская снова сделала тонкий дипломатический ход. Если утром она выбрала пальто от нигерийского дизайнера Толу Кокера, то вечером предпочла зеленый цвет, преобладающий в нигерийском флаге. Этот цветовой акцент, дань уважения гостям, демонстрирует дипломатическое мастерство будущей королевы.

Принц и принцесса Уэльские на утреннем мероприятии / © Associated Press

Принцесса дополнила свой образ лентой Королевского Викторианского ордена, которую получила от королевы Елизаветы II в 2017 году.