Британская модель в купальнике с рюшами похвасталась стройной фигурой

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха, который она проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Блондинка релаксировала у бассейна. Одета она была в милый черный купальник с белыми рюшами и белым бантиком на лифе.

Джесс продемонстрировала стройную фигуру, красивый бюст и плоский живот.

Гейл сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, французский маникюр, белый педикюр и завершила свой лук золотыми украшениями.

Напомним, ранее Джессика Хейл похвасталась соблазнительным аутфитом в прозрачном белом платье с белыми цветочными аппликациями.