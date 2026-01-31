- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 171
- Время на прочтение
- 1 мин
Британская модель в купальнике с рюшами похвасталась стройной фигурой
Джессика Гейл наслаждается отдыхом в Дубае.
Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха, который она проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.
Блондинка релаксировала у бассейна. Одета она была в милый черный купальник с белыми рюшами и белым бантиком на лифе.
Джесс продемонстрировала стройную фигуру, красивый бюст и плоский живот.
Гейл сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, французский маникюр, белый педикюр и завершила свой лук золотыми украшениями.
Напомним, ранее Джессика Хейл похвасталась соблазнительным аутфитом в прозрачном белом платье с белыми цветочными аппликациями.