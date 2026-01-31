ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
171
Время на прочтение
1 мин

Британская модель в купальнике с рюшами похвасталась стройной фигурой

Джессика Гейл наслаждается отдыхом в Дубае.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Джессика Гейл

Джессика Гейл

Модель и звезда британского реалити-шоу «Остров любви» — Джессика Гейл — опубликовала в Instagram пикантные снимки с отдыха, который она проводит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Блондинка релаксировала у бассейна. Одета она была в милый черный купальник с белыми рюшами и белым бантиком на лифе.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Джесс продемонстрировала стройную фигуру, красивый бюст и плоский живот.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Гейл сделала укладку с мягкими локонами, нежный макияж, французский маникюр, белый педикюр и завершила свой лук золотыми украшениями.

Джессика Гейл

Джессика Гейл

Напомним, ранее Джессика Хейл похвасталась соблазнительным аутфитом в прозрачном белом платье с белыми цветочными аппликациями.

Дата публикации
Количество просмотров
171
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie