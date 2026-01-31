Американская певица в платье с разрезом до бедра позировала на красной дорожке церемонии

Бекки Джи / © Associated Press

Американская певица и актриса Бекки Джи посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения награды "Человек года" от MusiCares, которую получила Мэрайя Кэри.

Бекки появилась на красной дорожке в эффектном вечернем образе. На ней было черное облегающее асимметричное платье макси с разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. К наряду были прикреплены две акцентированные серебряные броши.

Бекки Джи / © Associated Press

Платье артистка скомбинировала с черными босоножками на высоких платформах и каблуках. У нее была красивая прическа с локонами, вечерний макияж с персиковыми румянами, блестящими тенями и коричневой помадой, а также молочный маникюр. Руки Джи украсила кольцами с камнями, а в ушах были лаконичные серьги.

