Американская певица в платье с разрезом до бедра позировала на красной дорожке церемонии
Бекки Джи выглядела эффектно на светском мероприятии.
Американская певица и актриса Бекки Джи посетила в Лос-Анджелесе церемонию вручения награды "Человек года" от MusiCares, которую получила Мэрайя Кэри.
Бекки появилась на красной дорожке в эффектном вечернем образе. На ней было черное облегающее асимметричное платье макси с разрезом до бедра, который позволил ей продемонстрировать стройные ноги. К наряду были прикреплены две акцентированные серебряные броши.
Платье артистка скомбинировала с черными босоножками на высоких платформах и каблуках. У нее была красивая прическа с локонами, вечерний макияж с персиковыми румянами, блестящими тенями и коричневой помадой, а также молочный маникюр. Руки Джи украсила кольцами с камнями, а в ушах были лаконичные серьги.