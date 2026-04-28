Гвинет Пэлтроу в стиле "тихая роскошь" появилась во Флоренции
Так могла бы одеться каждая, но в образе актрисы есть также сумка за немалую сумму.
Голливудскую актрису Гвинет Пэлтроу заметили папарацци в итальянском городе Флоренция, когда она шла по улице. Звезда была одета просто, однако изысканно и в своем любимом стиле «тихая роскошь».
Она выбрала темно-синий двубортный короткий блейзер от ее собственного бренда Goop, светло-голубые прямые джинсы и черные сапоги челси. Однако если одеться в такой образ может каждая, подобрав вещи в магазинах демократичных брендов, то действительно особенным лук Гвинет сделала именно сумка от бренда Valentino.
Ну руке актрисы висела удобная квадратка коричневая сумка с узором, которую украшала эмблема марки и золотая фурнитура. Стоит такой аксессуар более 2 тысяч долларов
Ранее в этом коротком пальто Гвинет Пэлтроу пришла на церемонию вручения премии Muse Awards, организованную New York Women in Film & Television, в Нью-Йорке.