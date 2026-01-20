Сын и дочь Умы Турман пришли вместе на Неделю моды в Милане

Майя Хоук и Левон Хоук / © Associated Press

Актриса Майя Хоук и ее брат Левон Хоук вместе появились на Неделе моды в Милане. Они известные голливудские непо-бейби — дочь и сын Умы Турман и Итана Хоука. Брат и сестра вместе посетили показ Модного дома Prada, во время которого Миучча Прада и Раф Симонс представили коллекцию мужской одежды на сезон осень-зима.

Майя Гоук и Левон Гоук

27-летняя Майя выбрала для появления булу блузку с шортами выше колен и серое пальто оверсайз. Свой лук она дополнила лоферами и небольшой сумочкой серого цвета от этого роскошного бренда.

24-летний Левон был не менее стильным, чем сестра. Он появился на показе в водолазке, кожаной куртке шоколадного цвета и черных брюках. Завершали лук черные лоферы.

Напомним, что у Умы Турман есть еще одна дочь Луна от другого брака. В 2022 году актриса даже выводила девочку в свет, чем привлекла внимание публики.