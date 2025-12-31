9, 32, 66 и 83 года: как меняется мозг человека в четыре ключевых возрастных этапа / © Associated Press

Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, проанализировало около 4000 сканов здоровых людей от рождения до 90 лет. Ученые обнаружили, что мозг не развивается линейно, он проходит через основные фазы, каждая из которых имеет свои особенности и вызовы.

Мы часто думаем, что существует «правильное» или «неправильное» развитие мозга. На самом деле он меняется по-разному в разном возрасте, и это абсолютно нормально.

Детство (от рождения до 9 лет)

В этот период мозг активно формирует нейронные связи и «обрезает» лишние синапсы. Интересно, что эффективность передачи информации между участками мозга может временно снижаться.

Возможно, это связано с интенсивным обучением, таким как развитие речи, двигательных навыков и речи. Хотя мозг работает не так быстро, как у старших детей, он невероятно быстро учится.

Подростковый возраст и молодость (9-32 года)

Где-то в 9 лет начинается новый этап, мозг «перепрошивается» для большей эффективности. Этот период длится до ранних 30-х годов.

Именно подростковый возраст — время высокой уязвимости к психическим расстройствам, но и критически важное для развития мозга. Это длительный период созревания, когда формируются сложные нейронные связи, которые отличают нас от других животных.

Взрослость (32-66 лет)

Это самая длинная фаза жизни мозга, которая характеризуется относительной стабильностью. Изменения все еще происходят, но они менее драматичны.

Это период стабильности интеллекта, поведения и личности. То есть взрослый мозг уже «отлажен», поэтому именно это время часто ассоциируют с производительностью и жизненной стабильностью.

Ранняя старость (66-83 года)

После 66 лет мозг начинает становиться более уязвимым к возрастным изменениям, но это не только негатив. Исследования показывают, что старшие взрослые часто становятся мудрее и лучше контролируют эмоции.

В каждом возрастном периоде есть свои плюсы и минусы. Старение мозга — это не только потери, но и преимущества.

Поздняя старость (83+ лет)

После 83 лет мозг переживает фазу «централизации»: некоторые участки становятся более важными, а другие — менее активными. Это можно сравнить с транспортными изменениями, если прямого пути нет, мозг выбирает самые важные «маршруты».

Это исследование доказывает, что мозг развивается и адаптируется на протяжении всей жизни. Некоторые факторы, которые влияют на мозг, мы можем контролировать, например, питание, физическая активность и социальные контакты.

Идея проста: мозг всегда меняется. Понимание этих изменений помогает лучше планировать обучение, карьеру и заботу о себе в любом возрасте. Старение не обязательно означает потерю способностей, наоборот, оно приносит новые возможности.