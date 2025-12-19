Топ-3 перекуса, которые не навредят талии и здоровью: советы врача

Топ-3 перекуса, которые не навредят талии и здоровью / © Credits

Рабочие встречи, дорога, тренировки, дела без пауз и вот рука тянется к первому попавшемуся батончику или кофе с сиропом. Но именно эти «быстрые решения» часто становятся причиной усталости, набора веса и скачков уровня сахара в крови.

Врач Юрий Габорец убежден, что перекусы должны поддерживать организм, а не истощать его. И для этого не нужны сложные суперфуды или экзотические добавки, достаточно простых и доступных продуктов.

Грецкие орехи



Небольшая горсть грецких орехов — идеальный вариант, когда нужно быстро утолить голод.

орехи содержат полезные ненасыщенные жиры, которые поддерживают сердечно-сосудистую систему;

в составе — омега-3 жирные кислоты, важные для мозга и нервной системы;

белок и клетчатка дают длительное ощущение сытости.

Главное правило — умеренность, достаточно 20-30 граммов, чтобы получить пользу без лишних калорий.

Яблоко



Яблоко — один из самых простых и эффективных перекусов, который всегда можно взять с собой. Польза:

содержит пектин — растворимую клетчатку, которая улучшает пищеварение;

помогает стабилизировать уровень сахара в крови;

обеспечивает организм витаминами и антиоксидантами;

дарит быстрое, но мягкое ощущение энергии без резких «провалов».

Для лучшего эффекта врачи советуют сочетать яблоко с источником белка или жира, например, с несколькими орехами.

Греческий йогурт



Лидер рейтинга — натуральный греческий йогурт без сахара.

содержит высокое количество белка, который поддерживает мышцы и долго насыщает;

богат пробиотиками, которые положительно влияют на микрофлору кишечника;

помогает контролировать аппетит и уменьшает тягу к сладкому.

Это отличный перекус после тренировки или во второй половине дня, когда организму нужна поддержка, а не стимуляторы.

Как отмечает врач Юрий Габорец, перекусы должны заряжать, а не истощать. Если после еды вы чувствуете резкую сонливость или еще больший голод, это сигнал, что организм не получил того, что ему нужно.

Правильный перекус стабилизирует энергию, поддерживает обмен веществ, помогает держать вес под контролем и работает на долгосрочное здоровье. Иногда лучшее решение — не модная диета, а простой выбор в пользу качества.