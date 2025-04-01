Астероид, испугавший человечество, может столкнуться с Луной — El Pais

Астероид / © Getty Images

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Согласно новой оценке крупных космических агентств, астероид под названием 2024 YR4, который, как считалось, может удариться в Землю с вероятностью 3,1% в течение восьми лет, на самом деле может фактически столкнуться с Луной.

Об этом пишет El Pais.

Астрономы использовали телескоп Джеймса Уэбба, чтобы проанализировать камень диаметром 60 метров. Их предварительные результаты исключают столкновение с Землей, но предполагают, что вероятность столкновения астероида со спутником Земли составляет около 2%.

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«Если бы он ударился в Луну, это не было бы опасно для Земли, на самом деле ничего бы не произошло, но это была бы прекрасная возможность увидеть удар астероида и его кратковременные последствия», — заявила представитель Института астрофизики Канарских островов Джулия де Леон.

Ученые знают о большом количестве столкновений различных объектов с Луной, но они не являются большими.

«Мы уже знаем, что Луна полна кратеров, и мы знаем, что очень маленькие объекты постоянно сталкиваются с ее поверхностью, но мы никогда не видели столкновения с участием объекта размером более 50 метров. Это было бы невероятно», — заявила астроном.

Астероид 2024 года YR4 попал в заголовки газет во всем мире в начале февраля, когда NASA и ESA предупредили, что камень размером от 40 до 90 метров имеет более 2% шансов удариться по Земле 22 декабря 2032 года. Космические агентства рассчитывали риск в течение нескольких дней, пока множество наблюдений не показало, что шансы были незначительны, близки к нулю, и научное сообщество исключило столкновение с планетой.

Новые данные, полученные телескопом Джеймса Уэбба, позволили уточнить, что размер астероида примерно 60 метров, превышающий 50-метровый порог, автоматически запускающий Консультативную группу по планированию космических миссий.

«Это предел, выше которого он может нанести значительный ущерб. При таком размере он может привести к разрушению в радиусе от 80 до 100 километров», — предупреждает Де Леон.

Она напомнила случай с челябинским астероидом, у него был диаметр 20 метров и весил 13 000 тонн, но его никто не заметил. По оценкам ESA, тогда произошел выброс энергии эквивалентный 35 атомным бомбам размером с хиросимскую. Взрывная волна выбила окна тысяч зданий и ранила около 1500 человек.

Сообщество планетарных защитников изучает возможность научиться защищать землю на примере столкновения астероида с Луной.

«Мы могли бы наблюдать это с помощью космических телескопов, а также с Земли. Это было бы действительно круто», — говорит де Леон.

Ученые планируют снова использовать телескоп Джеймса Уэбба в мае для наблюдения за астероидом и уточнения вероятности столкновения с Луной.

Ранее сообщалось, что Европа готовит зонд. для встречи с астероидом, который пройдет опасно близко к Земле.

Мы ранее информировали, что NASA обновило прогнозы по астероиду 2024 года YR4, повысив вероятность его столкновения с Землей до 3,1%.